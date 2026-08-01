Россия нанесла удар по складу Rozetka в Броварах: погиб сотрудник, семеро человек ранены

Поврежденные микроавтобусы Rozetka. Фото: Ирина Чечоткина / Facebook

Утром 1 августа российские оккупанты нанесли удар по складу компании "Розетка" в Броварах. На момент попадания на объекте работали 270 человек. В результате атаки погиб один сотрудник, ещё семь человек получили ранения.

Об этом сообщила соучредительница компании Ирина Чечеткина, передает Новини.LIVE.

Российская атака разрушила склад Rozetka

По словам Чечеткиной, склад компании поразил российский реактивный беспилотник.

"Сегодня утром реактивный "Шахед" поразил наш склад. На тот момент на складе работали 270 человек", — написала она.

В компании сообщили, что в результате атаки погиб сотрудник Владимир Мельниченко. Еще семеро работников находятся в больнице, один из них — в тяжелом состоянии.

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"К сожалению, погиб наш коллега Владимир Мельниченко. Еще семеро сейчас в больнице, один из них находится в тяжелом состоянии", — отметила соучредительница Rozetka.

Компания пообещала оказать всестороннюю помощь пострадавшим сотрудникам и семье погибшего.

"Мы обеспечим пострадавших и их семьи медицинской, психологической и материальной помощью. К сожалению, ничто не вернет человека к жизни. Все наши мысли и соболезнования — с семьей. Все остальное — отстроим и восстановим. Rozetka работает", — подчеркнула Чечеткина.

Как писали Новини.LIVE, утром 1 августа российские войска атаковали складские помещения в Броварах. Удар также повредил 12 автомобилей. На месте работали спасатели и другие экстренные службы.

Кроме того, российский беспилотник атаковал Бровары в ночь на 5 мая, в результате чего пострадали двое местных жителей — 34-летняя женщина и 37-летний мужчина. Тогда также были повреждены квартиры, фасад многоэтажного дома и автомобиль, однако обошлось без погибших. С тех пор Бровары неоднократно становились мишенью российских атак, а удар 1 августа оказался гораздо более трагичным.