Россия уничтожила ключевой склад Rozetka в Броварах: в компании рассказали о последствиях удара

Спасатели тушат пожар на складе Rozetka. Фото: ГСЧС Киевской области

В ночь на 5 августа Россия тремя баллистическими ракетами уничтожила ключевой склад Rozetka в Броварах. Он был открыт в 2017 году. Площадь склада составляла более 100 тыс. м².

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост соучредительницы компании Ирины Чечоткиной.

Основательница Rozetka рассказала об уничтожении ключевого склада после атаки РФ

Склад обрабатывал более 100 тысяч заказов в день. В августе 2026 года комплекс подвергся трем атакам России подряд. Последняя — баллистическими ракетами — сделала его восстановление невозможным. Во время первой атаки погиб сотрудник компании, ещё шестеро пострадали. Вторая и третья атаки — без жертв.

"Сегодня я должна была опубликовать пост о том, что Rozetka исполнилось 21 год. Поблагодарить наших клиентов, партнеров, команду за этот долгий путь, который мы прошли вместе. Вместо этого ночью я смотрела, как горит дело всей моей жизни. Что я чувствовала? Опустошение и боль. Большое облегчение, потому что, к счастью, на этот раз люди не пострадали. Ощущение, что я должна идти дальше, несмотря ни на что. Rozetka работает. Спасибо каждому, кто поддерживает нас и кто сделает покупку сегодня. Почувствовать, что мы не одни в этот момент, важно как никогда", — отметила Чечеткина.

Как писали Новини.LIVE, число погибших в результате массированной российской атаки на Киевскую область возросло до 17 человек. Спасательные работы на местах ударов продолжаются, ведь под завалами еще могут находиться люди.

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Также после ночной атаки РФ Оболонский район Киева затянуло густым дымом из-за масштабных пожаров на складских помещениях. Для ликвидации возгораний спасатели задействовали сотни сотрудников ГСЧС, десятки единиц техники и авиацию. Из-за пожаров в столице зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха, а во многих районах ощущался сильный запах гари.