Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Броварах разрушены два этажа высокоэтажки — фото

В Броварах разрушены два этажа высокоэтажки — фото

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 07:08
Бровары под ударом 29 ноября - разрушены два этажа в доме, три человека пострадали
Поврежденный дом в Броварах. Фото: ГСЧС Украины

Россияне в ночь на 29 ноября атаковали два района Киевской области. В одном из них частично разрушена высокоэтажка и известно о трех пострадавших.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины. 

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки РФ по Броварам в ночь на 29 ноября

Чрезвычайники сообщили, что враг этой ночью атаковал Броварской и Фастовский районы города.

"В результате атаки в городе Бровары возник пожар и разрушение в девятиэтажном доме на 8 и 9 этажах. Три человека получили ранения, один человек доставлен в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

В Броварах разрушены два этажа высокоэтажки — фото - фото 1
Последствия обстрела в Броварах. Фото: ГСЧС Киевской области

Кроме того, подразделения ГСЧС эвакуировали из дома 52 человека. На месте для обогрева и оказания помощи развернут Пункт несокрушимости. Также с местными жителями работают психологи ГСЧС.

Чрезвычайники добавили, что в городе есть и другие последствия.

"Повреждена частная застройка и рядом припаркованные автомобили. Ликвидирован пожар в гаражном кооперативе, где в результате вражеской атаки повреждены 20 гаражей", — резюмировали в ГСЧС.

Напомним, что этой ночью враг в очередной раз совершил комбинированную атаку по Киеву. В результате обстрела в столице повреждено не менее пяти домов, были пожары и есть погибший и пострадавшие.

Также мы писали, что утром 29 ноября россияне запустили по Украине крылатые ракеты. Вражеские цели фиксируются прямо сейчас в воздушном пространстве нашей страны.

Киевская область обстрелы война в Украине Россия разрушения пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации