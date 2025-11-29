Бровары под ударом 29 ноября - разрушены два этажа в доме, три человека пострадали

Поврежденный дом в Броварах. Фото: ГСЧС Украины

Россияне в ночь на 29 ноября атаковали два района Киевской области. В одном из них частично разрушена высокоэтажка и известно о трех пострадавших.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.

Последствия атаки РФ по Броварам в ночь на 29 ноября

Чрезвычайники сообщили, что враг этой ночью атаковал Броварской и Фастовский районы города.

"В результате атаки в городе Бровары возник пожар и разрушение в девятиэтажном доме на 8 и 9 этажах. Три человека получили ранения, один человек доставлен в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела в Броварах. Фото: ГСЧС Киевской области

Кроме того, подразделения ГСЧС эвакуировали из дома 52 человека. На месте для обогрева и оказания помощи развернут Пункт несокрушимости. Также с местными жителями работают психологи ГСЧС.

Чрезвычайники добавили, что в городе есть и другие последствия.

"Повреждена частная застройка и рядом припаркованные автомобили. Ликвидирован пожар в гаражном кооперативе, где в результате вражеской атаки повреждены 20 гаражей", — резюмировали в ГСЧС.

Напомним, что этой ночью враг в очередной раз совершил комбинированную атаку по Киеву. В результате обстрела в столице повреждено не менее пяти домов, были пожары и есть погибший и пострадавшие.

Также мы писали, что утром 29 ноября россияне запустили по Украине крылатые ракеты. Вражеские цели фиксируются прямо сейчас в воздушном пространстве нашей страны.