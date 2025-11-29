Бровари під ударом 29 листопада - зруйновано два поверхи в будинку, троє людей постраждали

Пошкоджений будинок у Броварах. Фото: ДСНС України

Росіяни в ніч проти 29 листопада атакували два райони Київської області. В одному з них частково зруйновано високоповерхівку та відомо про трьох постраждалих.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

Наслідки атаки РФ по Броварах в ніч проти 29 листопада.

Надзвичайники поінформували, що ворог цієї ночі атакував Броварський та Фастівський райони міста.

"В наслідок атаки у місті Бровари виникла пожежа та руйнація в девʼятиповерховому будинку на 8 та 9 поверхах. Троє людей отримали поранення, одну людину доставлено в медичний заклад", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу у Броварах. Фото: ДСНС Київщини

Окрім того, підрозділи ДСНС евакуювали з будинку 52 людини. На місці, для обігріву та надання допомоги, розгорнуто Пункт незламності. Також з місцевими мешканцями працюють психологи ДСНС.

Надзвичайники додали, що в місті є й інші наслідки.

"Пошкоджено приватну забудову та поруч припарковані автомобілі. Ліквідовано пожежу в гаражному кооперативі, де в результаті ворожої атаки, пошкоджено 20 гаражів", — резюмували у ДСНС.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог вчергове здійснив комбіновану атаку по Києву. Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджено не менше 5 будинків, були пожежі та є загиблий і постраждалі.

Також ми писали, що зранку, 29 листопада, росіяни запустили по Україні крилаті ракети. Ворожі цілі фіксуються прямо зараз у повітряному просторі нашої країни.