Под Киевом взрослый мужчина пытался утопить на водоеме подростка

Фото с места инцидента. Фото: Полиция Киевщины

Во вторник, 27 августа, во время мониторинга правоохранители прочитали в одном из Telegram-каналов, а также увидели видео, где снято, как во время конфликта взрослый мужчина, вероятно, пытался топить подростка в водоеме. Опасное событие произошло на водоеме в Буче, в настоящее время полиция Киевской области устанавливает обстоятельства.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области в среду, 28 августа.

Читайте также:

Детали инцидента

На фрагменте видео видно, что ребенок смог вырваться.

"По предварительной информации, событие произошло на одном из водоемов в городе Буча", — сообщили в полиции.

По этому факту правоохранители внесли сведения в единый учет регистрации заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений и других происшествий.

Сейчас идет проверка и устанавливают все обстоятельства инцидента.

"Если вы стали свидетелями этого события и владеете полезной для следствия информацией, просим сообщить на спецлинию "102" или по телефону: 0 683 118 174!", — обратилась полиция ко всем, кто мог быть свидетелем происшествия.