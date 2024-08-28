Учебный год 2024 – на какой форме будут учиться ученики и студенты в Киеве

Дети в школе с укрытием. Фото: Новини.LIVE

В Киеве продолжают работать над организацией безопасности образовательного процесса в учебных заведениях столицы. В Киевской городской военной администрации озвучили четкие требования к руководителям образовательных учреждений и назвали, по какой форме будут учиться ученики и студенты.

Об этом сообщила в среду, 28 июня, пресс-служба КМВА.

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В Киеве до 30 августа 2024 года все учебные заведения должны подать отчет о готовности по вопросам пожарной безопасности согласно требованиям. Кроме того, правоохранители должны ежедневно контролировать и мониторить учебные заведения.

Из-за ухудшения ситуации в энергосистеме Украины, Совет обороны обсуждал вопрос об обеспечении всех учебных заведений независимыми источниками питания электроэнергией для бесперебойного образовательного процесса. Там же обсудили и то, в какой форме будут учиться дети и студенты.

"В итоге было принято решение, что основной формой обучения для всех учебных заведений будет очная форма. Но, в отдельных случаях также могут быть применены дистанционная, смешанная и другие формы, предусмотренные законодательством Украины", — сообщили в КМВА.

Однако, если учебное заведение выбирает очную форму обучения, то там обязательно должно быть укрытие.