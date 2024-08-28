Під Києвом дорослий чоловік намагався потопити на водоймі підлітка

Фото з місця інциденту. Фото: Поліція Київщини

У вівторок, 27 серпня, під час моніторингу правоохоронці прочитали в одному з Telegram-каналів, а також побачили відео, де зафільмовано, як під час конфлікту дорослий чоловік, ймовірно, намагався топити підлітка у водоймі. Небезпечна подія сталася на водоймі в Бучі, наразі поліція Київщини встановлює обставини.

Про це повідомила пресслужба поліції області у середу, 28 серпня.

Читайте також:

Деталі інциденту

На фрагменті відео видно, що дитина змогла вирватись.

"За попередньою інформацією, подія відбулась на одній із водойм у місті Буча", — повідомили у поліції.

За цим фактом правоохоронці внесли відомості до єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій.

Зараз триває перевірка та встановлюють всі обставини інциденту.

"Якщо ви стали свідками цієї події та володієте корисною для слідства інформацією, просимо повідомити на спецлінію "102" або за телефоном: 0 683 118 174!", — звернулась поліція до всіх, хто міг бути свідком події.