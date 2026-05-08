В Чернобыльской зоне бушует масштабный лесной пожар: пылает 1110 га

Дата публикации 8 мая 2026 09:23
Пожар в Зоне отчуждения. Фото: ГСЧС

В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул масштабный лесной пожар. Огонь охватил уже более 1000 гектаров. Ситуация еще и осложняется сухой погодой и сильным ветром.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.

Масштабный пожар в Чернобыльской зоне

Спасатели рассказали, что огонь стремительно распространяется по территории из-за сильных порывов ветра. Пламя охлаждает новые кварталы лесного массива. Сейчас горит уже более 1100 га.

Ситуация также осложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории. По данным ГСЧС, это существенно ограничивает возможность проведения работ по тушению. В частности, в части лесных кварталов работы временно не проводятся из-за угрозы взрывоопасных предметов.

Лісова пожежа в Чорнобильській зоні 8 травня
Спасатели во время пожара в Чернобыльской зоне. Фото: ГСЧС
У Чорнобильській зоні пожежа 8 травня
Сильный дым в результате пожара в Чернобыльской зоне. Фото: ГСЧС
У Чорнобильській зоні горить 1100 га лісу
Спасатель на пожаре. Фото: ГСЧС
Пожежа у Чорнобильській зоні
Лесной пожар в Зоне отчуждения. Фото: ГСЧС
Пожежа у Чорнобилі 8 травня
Спасатели тушат пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГСЧС

"К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС, специальная техника и силы других служб. Спасатели работают в усиленном режиме, осуществляя локализацию очагов возгорания и недопущения дальнейшего распространения огня", — отметили в службе по чрезвычайным ситуациям.

Как писали Новини.LIVE, 7 мая на Киевщине из-за аномальной жары произошел масштабный пожар. Огонь охватил 70 га лесной подстилки и 30 га открытой территории вблизи села Тарасовщина.

Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике заметили оленя среди поваленных деревьев. По словам работников, дикие животные в природе не останавливаются перед препятствиями, а приспосабливаются к новым условиям.

Карина Приходько - Редактор
