Главная Киев В Чернобыльской зоне лось вышел на дорогу — что говорят водителям

В Чернобыльской зоне лось вышел на дорогу — что говорят водителям

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 05:40
Лось вышел на трассу в Чернобыльской зоне - в ГАЗО обратились к водителям с предупреждением
Лось на дороге в Зоне отчуждения. Фото: скриншот из видео

Вчера во вторник, 6 января, на трассу в Чернобыльской зоне вышел лось. В связи с этим водителей призвали быть осторожными и соблюдать скоростной режим

Об этом в Facebook сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). 

Что известно об инциденте с лосем в Зоне отчуждения

"Во время следования на съемку на территории Чернобыльской зоны отчуждения было зафиксировано появление дикого лося, который вышел на заснеженную автомобильную трассу. Животное остановилось возле проезжей части, вероятно, с целью потребления соли, которой обрабатывают дорожное покрытие для предотвращения гололеда", — пояснили в агентстве.

В ГАЗО отметили, что такие случаи для зимнего периода нередки. Все потому, что соль и минеральные примеси на дорогах привлекают диких копытных, в частности, лосей и оленей, которые испытывают недостаток микроэлементов в естественной среде.

"Зафиксированная сцена является наглядным примером уникального сосуществования техногенной среды и дикой природы. За десятилетия ограниченной хозяйственной деятельности территория Зоны отчуждения превратилась в важный очаг биоразнообразия, где дикие животные свободно используют пространство, созданное человеком, адаптируясь к его особенностям", — указано в публикации.

В агентстве отметили, что появление крупных животных вблизи дорог требует повышенной внимательности со стороны водителей и персонала, работающего в Зоне.

"Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима и правил безопасности во время передвижения по территории Зоны, особенно в зимний период и в сумерках, когда активность диких животных возрастает", — резюмировали в ГАЗО.

Напомним, недавно мы писали, как выглядит Чернобыльская зона отчуждения зимой.

Также мы информировали, что в начале 2026 года в Одесской области впервые за все время наблюдений зафиксировали енотовидную собаку.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
