Главная Киев Как выглядит Чернобыльская зона отчуждения зимой — фото

Как выглядит Чернобыльская зона отчуждения зимой — фото

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 13:14
Фото Чернобыльской зоны, Припяти, Рыжего леса и объекта Дуга
Объект "Дуга" в Чернобыле. Фото: ГАЗО

Чернобыльскую зону отчуждения засыпал снег. Однако жизнь здесь не останавливается — специалисты ежедневно выполняют плановые работы, обеспечивают радиационную безопасность, охрану территории и мониторинг окружающей среды.

Новые зимние фото опубликовало Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения на своей странице в Facebook.

Читайте также:
ліс
Рыжий лес. Фото: ГАЗО
чорнобиль
Саркофаг над энергоблоком. Фото: ГАЗО

Красота Чернобыльской зоны зимой

"Зона отчуждения зимой имеет особую сдержанную красоту. Снег подчеркивает линии заброшенных городов и сел, река Припять течет среди тишины, а объекты прошлого выглядят иначе  спокойно и четко", — говорится в заметке.

тварини
Животные в Чернобыльской зоне, фото: ГАЗО
Чорнобиль
Дворец культуры в Чернобыле, фото: ГАЗО

На фото зафиксированы села Староселье и Красное, Припять, Чернобыль, объект "Дуга", река Припять и "Рыжий лес".

колесо огляду чорнобиль
Колесо обозрения в Чернобыле: ГАЗО

Отметим, что Чернобыльская зона отчуждения — это запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению долгоживущими радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Чаес
Заброшенные дома, фото: ГАЗО
прип'ять
Пустые улицы Чернобыльской зоны. фото: ГАЗО

Она включает север Вышгородского района Киевской области, где расположены: непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, север Вышгородского района Киевской области (в том числе пгт Полесское и пгт Вильча), а также часть Житомирской области вплоть до границы с Беларусью.

колесо
Парк развлечений в Припяти. фото: ГАЗО
будинок зв'язку
Отделение связи в Чернобыле. Фото: ГАЗО

Напомним, ученые заметили в Чернобыле гнездо гигантской птицы.

Кроме того, 10 декабря стало известно, что защитная арка в Чернобыле потеряла свою герметичность после обстрелов.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
