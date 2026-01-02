Фото Чернобыльской зоны, Припяти, Рыжего леса и объекта Дуга

Как выглядит Чернобыльская зона отчуждения зимой — фото
Чернобыльскую зону отчуждения засыпал снег. Однако жизнь здесь не останавливается — специалисты ежедневно выполняют плановые работы, обеспечивают радиационную безопасность, охрану территории и мониторинг окружающей среды.
Новые зимние фото опубликовало Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения на своей странице в Facebook.
Красота Чернобыльской зоны зимой
"Зона отчуждения зимой имеет особую сдержанную красоту. Снег подчеркивает линии заброшенных городов и сел, река Припять течет среди тишины, а объекты прошлого выглядят иначе — спокойно и четко", — говорится в заметке.
На фото зафиксированы села Староселье и Красное, Припять, Чернобыль, объект "Дуга", река Припять и "Рыжий лес".
Отметим, что Чернобыльская зона отчуждения — это запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению долгоживущими радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Она включает север Вышгородского района Киевской области, где расположены: непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, север Вышгородского района Киевской области (в том числе пгт Полесское и пгт Вильча), а также часть Житомирской области вплоть до границы с Беларусью.
