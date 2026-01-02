Фото Чернобыльской зоны, Припяти, Рыжего леса и объекта Дуга

Объект "Дуга" в Чернобыле. Фото: ГАЗО

Чернобыльскую зону отчуждения засыпал снег. Однако жизнь здесь не останавливается — специалисты ежедневно выполняют плановые работы, обеспечивают радиационную безопасность, охрану территории и мониторинг окружающей среды.

Новые зимние фото опубликовало Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения на своей странице в Facebook.

Рыжий лес. Фото: ГАЗО

Саркофаг над энергоблоком. Фото: ГАЗО

Красота Чернобыльской зоны зимой

"Зона отчуждения зимой имеет особую сдержанную красоту. Снег подчеркивает линии заброшенных городов и сел, река Припять течет среди тишины, а объекты прошлого выглядят иначе — спокойно и четко", — говорится в заметке.

Животные в Чернобыльской зоне, фото: ГАЗО

Дворец культуры в Чернобыле, фото: ГАЗО

На фото зафиксированы села Староселье и Красное, Припять, Чернобыль, объект "Дуга", река Припять и "Рыжий лес".

Колесо обозрения в Чернобыле: ГАЗО

Отметим, что Чернобыльская зона отчуждения — это запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению долгоживущими радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Заброшенные дома, фото: ГАЗО

Пустые улицы Чернобыльской зоны. фото: ГАЗО

Она включает север Вышгородского района Киевской области, где расположены: непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, север Вышгородского района Киевской области (в том числе пгт Полесское и пгт Вильча), а также часть Житомирской области вплоть до границы с Беларусью.

Парк развлечений в Припяти. фото: ГАЗО

Отделение связи в Чернобыле. Фото: ГАЗО

