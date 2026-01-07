Лось вийшов на трассу в Чорнобильській зоні - у ДАЗВ звернулись до водіїв з попередженням

Лось на дорозі у Зоні відчуження. Фото: скриншот з відео

Вчора у вівторок, 6 січня, на трасу в Чорнобильській зоні вийшов лось. У зв'язку з цим водіїв закликали бути обережними та дотримуватися швидкісного режиму

Про це у Facebook повідомляє Державне агентство з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Що відомо про інцидент з лосем у Зоні відчуження

"Під час прямування на зйомку на території Чорнобильської зони відчуження було зафіксовано появу дикого лося, який вийшов на засніжену автомобільну трасу. Тварина зупинилася біля проїжджої частини, ймовірно, з метою споживання солі, якою обробляють дорожнє покриття для запобігання ожеледиці", — пояснили в агентстві.

У ДАЗВ наголосили, що такі випадки для зимового періоду непоодинокі. Все через те, що сіль та мінеральні домішки на дорогах приваблюють диких копитних, зокрема, лосів та оленів, які відчувають нестачу мікроелементів у природному середовищі.

"Зафіксована сцена є наочним прикладом унікального співіснування техногенного середовища та дикої природи. За десятиліття обмеженої господарської діяльності територія Зони відчуження перетворилася на важливий осередок біорізноманіття, де дикі тварини вільно використовують простір, створений людиною, адаптуючись до його особливостей", — вказано у публікації.

В агентстві зазначили, що поява великих тварин поблизу доріг потребує підвищеної уважності з боку водіїв і персоналу, що працює в Зоні.

"Державне агентство України з управління зоною відчуження нагадує про необхідність дотримання швидкісного режиму та правил безпеки під час пересування територією Зони, особливо в зимовий період та у сутінках, коли активність диких тварин зростає", — резюмували у ДАЗВ.

