Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Чорнобильський зоні лось вийшов на дорогу — що радять водіям

У Чорнобильський зоні лось вийшов на дорогу — що радять водіям

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 05:40
Лось вийшов на трассу в Чорнобильській зоні - у ДАЗВ звернулись до водіїв з попередженням
Лось на дорозі у Зоні відчуження. Фото: скриншот з відео

Вчора у вівторок, 6 січня, на трасу в Чорнобильській зоні вийшов лось. У зв'язку з цим водіїв закликали бути обережними та дотримуватися швидкісного режиму

Про це у Facebook повідомляє Державне агентство з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Реклама
Читайте також:

Що відомо про інцидент з лосем у Зоні відчуження

"Під час прямування на зйомку на території Чорнобильської зони відчуження було зафіксовано появу дикого лося, який вийшов на засніжену автомобільну трасу. Тварина зупинилася біля проїжджої частини, ймовірно, з метою споживання солі, якою обробляють дорожнє покриття для запобігання ожеледиці", — пояснили в агентстві.

У ДАЗВ наголосили, що такі випадки для зимового періоду непоодинокі. Все через те, що сіль та мінеральні домішки на дорогах приваблюють диких копитних, зокрема, лосів та оленів, які відчувають нестачу мікроелементів у природному середовищі.

"Зафіксована сцена є наочним прикладом унікального співіснування техногенного середовища та дикої природи. За десятиліття обмеженої господарської діяльності територія Зони відчуження перетворилася на важливий осередок біорізноманіття, де дикі тварини вільно використовують простір, створений людиною, адаптуючись до його особливостей", — вказано у публікації.

В агентстві зазначили, що поява великих тварин поблизу доріг потребує підвищеної уважності з боку водіїв і персоналу, що працює в Зоні.

"Державне агентство України з управління зоною відчуження нагадує про необхідність дотримання швидкісного режиму та правил безпеки під час пересування територією Зони, особливо в зимовий період та у сутінках, коли активність диких тварин зростає", — резюмували у ДАЗВ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, який вигляд має Чорнобильська зона відчуження взимку.

Також ми інформували, що на початку 2026 року в Одеській області вперше за весь час спостережень зафіксували єнотоподібного собаку.

тварини зона ЧАЕС Київська область водії дикі тварини Чорнобильська зона
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації