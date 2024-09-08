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В Чернобыльской зоне продолжает пылать лес — что сейчас с радиационным фоном на Киевщине

8 сентября 2024 03:24
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Согласно данным ГСЧС, радиационный фон в киевской области в норме, а в Зоне отчуждения продолжается тушение лесных пожаров
Пожарные Киевщины пытаются унять пламя. Фото: ГСЧС
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

На территории Киевской области продолжает пылать леса в Чернобыльской зоне. Специалисты ГСЧС пытаются побороть не утихающее пламя.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Всего к тушению пожаров привлечены 561 человек и 141 единица техники, из них от ГСЧС 431 человек и 106 единиц техники.

Огнем уже уничтожено более 2600 гектаров территории. Из них в Корогодском лесничестве — 900 га, Денисовецком лесничестве — 915 га, Парижском лесничестве — 250 га, Лубянском лесничестве — 550 га. Окончательная площадь, пройденная огнем, будет определена после ликвидации пожаров.

В Лубянском и Корогородском лесничествах в настоящее время пожары локализованы. В Корогородском осуществлена прокладка противопожарного разрыва. Наблюдается тление отдельных мест.

В Денисовецком лесничестве наблюдается сильное задымление. Ситуация контролируется. В Парижском лесничестве территория частично заминирована, к локализации привлечены саперы ВСУ.

Какой радиационный фон в Киевской области из-за пожаров в Чернобыльской зоне

В Зоне отчуждения усилен контроль за радиационной ситуацией. Автоматизированная система контроля радиационного состояния осуществляет непрерывный мониторинг на 39 пунктах, передавая данные в диспетчерский центр каждый час, а в условиях чрезвычайной ситуации — каждую минуту.

Ситуация контролируется, а радиационный фон в норме.

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