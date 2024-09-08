Згідно з даними ДСНС, радіаційний фон у київській області в нормі, а в Зоні відчуження продовжується гасіння лісових пожеж

Пожежники Київщини намагаються вгамувати полум'я. Фото: ДСНС

На території Київської області продовжує палати ліс в Чорнобильській зоні. Спеціалісти ДСНС намагаються побороти полум'я, що не вщухає.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Усього до гасіння пожеж залучена 561 особа та 141 одиниця техніки, з них від ДСНС 431 особа та 106 одиниць техніки.

Вогнем вже знищено понад 2600 га території. З них у Корогодському лісництві — 900 га, Денисовецькому лісництві — 915 га, Паришівському лісництві — 250 га, Луб’янському лісництві — 550 га. Остаточна площа, пройдена вогнем, буде визначена після ліквідації пожеж.

У Луб’янському та Корогородському лісництвах на цей час пожежі локалізовано. У Корогородському здійснено прокладання протипожежного розриву. Спостерігається тління окремих осередків.

У Денисовецькому лісництві спостерігається сильне задимлення. Ситуація контрольована. У Паришівському лісництві територія частково замінована, до локалізації залучені сапери ЗСУ.

Який радіаційний фон на Київщині через пожежі у Чорнобильській зоні

У Зоні відчуження посилений контроль за радіаційною ситуацією. Автоматизована система контролю радіаційного стану здійснює безперервний моніторинг на 39 пунктах, передаючи дані до диспетчерського центру щогодини, а в умовах надзвичайної ситуації – кожну хвилину.

Ситуація контрольована, а радіаційний фон у нормі.