Нападение на жилой комплекс «Seven» в Киеве: двое погибших и пострадавшие

Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Дарницком районе Киева в результате вечернего удара российского беспилотника погибли два человека, ещё как минимум семеро пострадали. БПЛА упал во дворе 25-этажного жилого дома, после чего возник пожар.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Игорь Кузнецов.

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Что известно о погибших и пострадавших в Дарницком районе

По информации Киевской городской прокуратуры, по состоянию на 21:00 было известно о гибели 59-летней женщины. Тело еще одного человека нашли в автомобиле возле дома. Среди пострадавших — 17-летняя девушка. Люди получили осколочные ранения, ушибы и резаные раны.

В результате пожара огонь охватил квартиры на четвёртом и пятом этажах.

Спасатель на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Также были уничтожены как минимум 12 автомобилей и два мотоцикла.

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Поврежденный транспорт. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Глава Дарницкого района Александр Ковтунов сообщил, что местные власти уже оказывают помощь жильцам, чьи квартиры пострадали от нападения.

Жители жилого комплекса на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В частности, людям привозят пленку, чтобы они могли временно закрыть выбитые окна до начала полноценных восстановительных работ.

"В настоящее время оказываем помощь, привозим пленку для того, чтобы наши пострадавшие могли в своих квартирах на ночь закрыть выбитые окна. А завтра утром начнем уже более основательно работать: оказывать социальную помощь, оформлять материальную помощь, консультировать, как получить средства по программе "еВосстановление"", — отметил Ковтунов.

По его словам, в дальнейшем жителям будут помогать с социальными вопросами и оформлением выплат на восстановление поврежденного жилья.

Поврежденное имущество. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, совершенного военнослужащими РФ.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Расследование ведут следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 октября российская атака на Киев привела к повреждениям в Оболонском районе столицы. В течение дня экстренные службы тушили пожары и проверяли места падения обломков, а медики оказывали помощь пострадавшим.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В Оболонском районе зафиксировали попадание в здание ресторана, а по другому адресу обломки ракеты упали во дворе жилого дома.