Обстрел Киева сегодня: 7 раненых в Оболонском районе

Спасатели на месте удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В субботу, 10 октября, в результате российского обстрела Киева в Оболонском районе столицы были ранены семь человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пятеро пострадавших были госпитализированы в городские больницы, а трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще одному человеку оказали помощь на месте. В течение дня экстренные службы ликвидировали возгорания и обследовали места падения обломков.

Об этом сообщили ГСЧС, Виталий Кличко и Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Последствия российской атаки на Оболони

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Оболонском районе возникли три очага возгорания деревянных построек и травы на открытой территории. Спасатели ликвидировали пожары на общей площади 200 кв. м.

Также во дворе между многоэтажными жилыми домами повреждено одноэтажное здание.

Днем ГСЧС сообщала о пяти пострадавших в районе. Позже мэр Киева Виталий Кличко отметил, что число раненых увеличилось до семи.

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В Киеве госпитализировали 15-летнюю девушку

Вечером мэр столицы сообщил о падении обломков беспилотника на открытой территории школьного стадиона в Святошинском районе. На место направлялись экстренные службы.

Позже, в 19:27, Виталий Кличко уточнил, что в целом в столице уже восемь пострадавших. Среди госпитализированных — 15-летняя девушка.

Зеленский заявил о необходимости дополнительной ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время баллистической атаки на Киев разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава государства поблагодарил французского лидера за поддержку и подчеркнул необходимость усилить противовоздушную оборону Украины.

"Потребность в дополнительных пакетах ПВО для Украины очевидна, и мы со всеми партнерами работаем над принятием соответствующих решений", — написал Владимир Зеленский.

Президент также предупредил об угрозе новых ракетных ударов.

"К сожалению, в эти дни сохраняется особая угроза дальнейших ракетных ударов", — отметил он.

По словам главы государства, Украина продолжает координировать действия с международными партнерами и готовит встречи для обсуждения дальнейшей поддержки.

Что предшествовало

Ранее Новини.LIVE уже сообщали о последствиях российского удара по лодочной станции в Киеве. Тогда речь шла о повреждении имущества на территории станции и первых пострадавших.

Также Новини.LIVE писали о реакции Владимира Зеленского на ослабление санкций против российских нефтепродуктов. Президент подчеркивал, что Россия может направлять дополнительные доходы на продолжение войны, поэтому международное давление на Москву должно усиливаться.