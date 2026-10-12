Атака на ЖК Seven у Києві: двоє загиблих і постраждалі

Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Дарницькому районі Києва внаслідок вечірньої атаки російського безпілотника загинули двоє людей, ще щонайменше семеро постраждали. БПЛА впав у дворі 25-поверхового житлового будинку, після чого виникла пожежа.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Ігор Кузнєцов.

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Що відомо про загиблих і постраждалих в Дарницькому районі

За інформацією Київської міської прокуратури, станом на 21:00 було відомо про загибель 59-річної жінки. Тіло ще однієї людини знайшли в автомобілі біля будинку. Серед постраждалих — 17-річна дівчина. Люди отримали осколкові поранення, забої та різані рани.

Унаслідок пожежі вогонь охопив квартири на четвертому та п’ятому поверхах.

Рятувальник на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Також було знищено щонайменше 12 автомобілів і два мотоцикли.

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Пошкоджений транспорт. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Голова Дарницького району Олександр Ковтунов повідомив, що місцева влада вже допомагає мешканцям, чиї квартири постраждали від атаки.

Мешканці ЖК на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зокрема, людям привозять плівку, щоб вони могли тимчасово закрити вибиті вікна до початку повноцінних відновлювальних робіт.

"На даний час здійснюємо допомогу, привозимо плівку для того, щоб наші постраждалі могли у своїх квартирах на ніч закрити вибиті вікна. А завтра зранку почнемо вже більш ґрунтовно працювати: надавати соціальну допомогу, оформлювати матеріальну допомогу, консультувати, як отримати кошти за програмою "єВідновлення"", — зазначив Ковтунов.

За його словами, надалі мешканцям допомагатимуть із соціальними питаннями та оформленням виплат на відновлення пошкодженого житла.

Пошкоджене майно. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, вчиненого військовими РФ.

Провадження відкрили за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 жовтня, російська атака на Київ спричинила пошкодження в Оболонському районі столиці. Протягом дня екстрені служби гасили пожежі та перевіряли місця падіння уламків, а медики надавали допомогу постраждалим.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. В Оболонському районі зафіксували влучання в будівлю ресторану, а за іншою адресою уламки ракети впали у дворі житлового будинку.