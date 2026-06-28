Обстрел Киева 28 июня — один человек пострадал, возникли пожары

Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 28 июня россияне обстреляли Киев ракетами. В результате обстрела в городе зафиксированы пожары, есть пострадавший.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КМВА.

Первые последствия обстрела Киева 28 июня

Начальник КГВА Тимур Ткаченко написал в своем Telegram, что в Дарницком районе Киева по нескольким адресам зафиксированы пожары.

"Пожар возле жилого дома, по другому адресу горит СТО. Также горит нежилое здание. Уточняем информацию о пострадавших", — говорится в сообщении.

Также Ткаченко сообщил, что в этом же районе пострадал один человек.

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Как сообщали Новини.LIVE, примерно в 02:00 и 02:30 в Киеве раздались серии очень громких взрывов. Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг запускал в направлении столицы баллистические ракеты.

Также мы писали, что 25 июня РФ также атаковала Киев. В городе в результате вражеской атаки возник пожар в складском здании.