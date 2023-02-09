Разминирование Киевщины: сколько взрывчаток нашли в области

Сапер рассказал о результатах разминирования Киевщины

С начала разминирования Киевщины работники ГСЧС обезвредили более 77 тысяч взрывоопасных предметов. Если добавить результаты работы ВСУ, цифра превышает 100 тысяч взрывчаток.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал начальник управления реагирования ГУ ГСЧС в Киевской области Анатолий Врублевский.

Обезвреженные взрывчатки

"Что касается взрывоопасных предметов, то только пиротехническими подразделениями ГСЧС было найдено более 77 тысяч. Если мы возьмем вместе ГСЧС и ВСУ, то это свыше 140 тысяч", — рассказал сапер.

По его словам, после деоккупации Киевской области, особенно в направлении Ирпеня, Бучи, Гостомеля, саперы получили более семи тысяч заявок от местных относительно проверки территории.

"Когда наше подразделение заезжало в населенный пункт, например в Бучу или Гостомель, то без заявок заходили во дворы, забирали и изымали взрывоопасные предметы. Поэтому цифру 7 тысяч можно смело умножить на 4 или 5", — добавил сапер.

Напомним, первый этап разминирования в Киевской области завершился и города, откуда выгнали оккупантов, вернулись к жизни. Теперь саперы должны разминировать поля и леса, а это более 5 тысяч гектаров территории.