Розмінування Київщини: скільки вибухівок знайшли в області

В ДСНС назвали вражаючу цифру знешкоджених вибухівок на Київщині
З початку розмінування Київщини працівники ДСНС знешкодили понад 77 тисяч вибухонебезпечних предметів. Якщо додати результати роботи ЗСУ, то цифра перевищує 100 тисяч вибухівок.
Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів начальник управління реагування ГУ ДСНС у Київській області Анатолій Врублевський.
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Знешкоджені вибухівки
"Що стосується вибухонебезпечних предметів, то тільки піротехнічними підрозділами ДСНС було знайдено понад 77 тисяч. Якщо ми візьмемо разом ДСНС і ЗСУ, то це понад 140 тисяч", — розповів сапер.
За його словами, після деокупації Київської області, особливо в напрямку Ірпінь, Буча, Гостомель, сапери отримали понад сім тисяч заявок від місцевих щодо перевірки території.
"Коли наш підрозділ заїжджав у населений пункт, наприклад в Бучу чи Гостомель, то без заявок заходили в двори, забирали і вилучали вибухонебезпечні предмети. Тому цифру 7 тисяч можна сміливо помножити на 4 або 5", – додав сапер.
Нагадаємо, перший етап розмінування в Київській області завершився і міста, звідки вигнали окупантів, повернулися до життя. Тепер сапери мають розмінувати поля та ліса, а це понад 5 тисяч гектар території.