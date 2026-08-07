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Главная Киев В двух районах Киева возникли проблемы со светом и водой

В двух районах Киева возникли проблемы со светом и водой

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 17:05
В районе Оболони в Киеве произошло аварийное отключение света — когда восстановят электроснабжение
Энергетики. Фото: ДТЭК

В Киеве в пятницу, 7 августа, в Оболонском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Из-за аварии часть потребителей временно осталась без света.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта ДТЭК.

Когда в Киеве восстановят электроснабжение

В ДТЭК сообщили, что причины отключения электроэнергии в настоящее время устанавливаются. На месте уже работают аварийные бригады, которые устраняют последствия повреждения и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение жителям. По предварительной информации, восстановить электроснабжение планируют ориентировочно к 19:59.

В двух районах Киева возникли проблемы со светом и водой - фото 1
В части Киева отключилось электричество. Фото: ДТЭК

Кроме того, в столице возникли проблемы и с водоснабжением. Временные перебои зафиксировали в Печерском районе. Коммунальные службы работают над устранением неисправности и обещают возобновить подачу воды еще в течение сегодняшнего дня.

Как сообщали Новини.LIVE, депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что план устойчивости Киева выполнен лишь на 20%. По его словам, наихудшая ситуация в настоящее время наблюдается в сфере теплоснабжения, которая требует гораздо большего внимания и финансирования.

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Как сообщали Новини.LIVE, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица продолжает подготовку к новому отопительному сезону и реализацию Плана устойчивости. По его словам, на данный момент выполнено около двух третей работ по восстановлению поврежденных энергообъектов, а на первоочередные меры город уже выделил более 10 млрд грн.

Киев электроэнергия сфера энергетики
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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