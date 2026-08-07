На Оболоні в Києві аварійно зникло світло — коли відновлять електропостачання

Енергетики. Фото: ДТЕК

У Києві в п'ятницю, 7 серпня, в Оболонському районі сталося аварійне відключення електроенергії. Через аварію частина споживачів тимчасово залишилася без світла.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту ДТЕК.

Коли в Києві відновлять електропостачання

У ДТЕК повідомили, що причини знеструмлення наразі встановлюють. На місці вже працюють аварійні бригади, які ліквідовують наслідки пошкодження та роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання мешканцям. За попередньою інформацією, відновити електроенергію планують орієнтовно до 19:59.

У частині Києва зникло світло. Фото: ДТЕК

Крім того, у столиці виникли проблеми і з водопостачанням. Тимчасові перебої зафіксували у Печерському районі. Комунальні служби працюють над усуненням несправності та обіцяють відновити подачу води ще протягом сьогоднішнього дня.

Як повідомляли Новини.LIVE, депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що план стійкості Києва виконаний лише на 20%. За його словами, найгірша ситуація наразі спостерігається у сфері теплопостачання, яка потребує значно більшої уваги та фінансування.

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Як повідомляли Новини.LIVE, мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця продовжує підготовку до нового опалювального сезону та реалізацію Плану стійкості. За його словами, наразі виконано близько двох третин робіт із відновлення пошкоджених енергооб'єктів, а на першочергові заходи місто вже акумулювало понад 10 млрд грн.