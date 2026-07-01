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Главная Киев В Гостомеле строят жилой квартал на месте разрушенных домов: фото

В Гостомеле строят жилой квартал на месте разрушенных домов: фото

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Дата публикации 1 июля 2026 10:55
В Гостомеле восстанавливают военный городок: жилье получат пострадавшие семьи
Строительство жилого квартала в Гостомеле. Фото: Новини.LIVE

После разрушений, нанесенных российскими войсками в 2022 году, в Гостомеле продолжается масштабное восстановление военного городка. На месте разрушенных многоквартирных домов уже ведется строительство нового жилья для жителей, лишившихся своих домов в ходе боевых действий.

Об этом сообщил начальник Гостомельской военной администрации Сергей Смаль в комментарии Новини.LIVE.

Строительство жилого квартала в Гостомеле

Как стало известно, сейчас реализуется первая и вторая очереди строительства. Всего проектом предусмотрено пять очередей, строительство шести домов, укрытие и благоустройство территорий.

Первый этап предусматривает возведение двух семиэтажных жилых домов, а также строительство противорадиационного укрытия. В настоящее время на строительной площадке активно ведутся работы по капитальному строительству.

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Строительство жилого квартала в Гостомеле. Фото: Новини.LIVE
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Ремонтные работы в Гостомеле. Фото: Новини.LIVE
Будинки для постраждалих від війни в Гостомелі
Строительство жилого квартала в Гостомеле. Фото: Новини.LIVE
В Гостомелі будують будинки для постраждалих від війни
Рабочие на строительстве в Гостомеле. Фото: Новини.LIVE
Будівництво житлового кварталу в Гостомелі
Строительство жилого квартала в Гостомеле. Фото: Новини.LIVE
Будівництво в Гостомелі
Строительство жилого квартала в Гостомеле. Фото: Новини.LIVE

Согласно проектно-сметной документации, завершить строительство планируется к концу 2027 года. После этого жильцы смогут получить новые квартиры.

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Кто получит жилье

Как отметил начальник Гостомельской военной администрации, проект в первую очередь направлен на обеспечение жильем людей, чьи дома были разрушены в результате российского вторжения. До начала полномасштабной войны в военном городке проживали 272 семьи.

При этом новый жилой комплекс будет больше предыдущего. Всего здесь построят 360 квартир.

"Этот проект предусматривает значительно больше квартир, здесь будет 360 квартир. Первоочередное право на заселение имеют исключительно пострадавшие жители этих разрушенных домов", — сказал чиновник.

Как писали Новини.LIVE, 30 июня в Деснянском районе Киева открыли Аллею славы. Ее создали без бюджетного финансирования. Средства собирали силами общины, благотворителей и при поддержке бизнеса.

Также мы сообщали, что Шевченковская РГА отказалась показать новое противорадиационное убежище. Там сослались на формальные причины, связанные с военным положением.

Киевская область строительство Гостомель
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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