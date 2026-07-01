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Головна Київ У Гостомелі будують житловий квартал на місці зруйнованих будинків: фото

У Гостомелі будують житловий квартал на місці зруйнованих будинків: фото

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Дата публікації: 1 липня 2026 10:55
У Гостомелі відбудовують військове містечко: житло отримають постраждалі родини
Будівництво житлового кварталу в Гостомелі. Фото: Новини.LIVE

Після руйнувань, завданих російськими військами у 2022 році, у Гостомелі триває масштабна відбудова військового містечка. На місці знищених багатоквартирних будинків уже ведеться будівництво нового житла для мешканців, які втратили свої домівки під час бойових дій.

Про це повідомив начальник Гостомельської військової адміністрації Сергій Смаль у коментарі Новини.LIVE.

Будівництво житлового кварталу в Гостомелі

Як стало відомо, зараз реалізуються перша та друга черги будівництва. Загалом проєктом передбачено п'ять черг, будівництво шести будинків, укриття та благоустрій територій.

Перший етап передбачає зведення двох семиповерхових житлових будинків, а також будівництво протирадіаційного укриття. Наразі на будівельному майданчику активно виконують роботи з капітального будівництва.

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Будівництво житлового кварталу в Гостомелі. Фото: Новини.LIVE
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Ремонтні роботи в Гостомелі. Фото: Новини.LIVE
Будинки для постраждалих від війни в Гостомелі
Будівництво житлового кварталу в Гостомелі. Фото: Новини.LIVE
В Гостомелі будують будинки для постраждалих від війни
Працівники на будівництві в Гостомелі. Фото: Новини.LIVE
Будівництво житлового кварталу в Гостомелі
Будівництво житлового кварталу в Гостомелі. Фото: Новини.LIVE
Будівництво в Гостомелі
Будівництво житлового кварталу в Гостомелі. Фото: Новини.LIVE

Відповідно до проєктно-кошторисної документації, завершити будівництво планують до кінця 2027 року. Після цього мешканці зможуть отримати нові квартири.

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Хто отримає житло

Як зазначив начальник Гостомельської військової адміністрації, проєкт насамперед спрямований на забезпечення житлом людей, чиї будинки були зруйновані внаслідок російського вторгнення. До повномасштабної війни у військовому містечку проживали 272 родини.

Водночас новий житловий комплекс буде більшим за попередній. Загалом тут збудують 360 квартир.

"Цей проєкт передбачає значно більше квартир, тут буде 360 квартир. Першочергове право на заселення мають виключно постраждалі мешканці цих зруйнованих будинків", — сказав чиновник. 

Як писали Новини.LIVE, 30 червня у Деснянському районі Києва відкрили Алею слави. Її створили без бюджетного фінансування. Кошти збирали громадою, благодійниками та за підтримки бізнесу. 

Також ми повідомляли, що Шевченківська РДА відмовилася показати нове протирадіаційне сховище. Там прикрились формальними посиланнями на воєнний стан.

Київська область будівництво Гостомель
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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