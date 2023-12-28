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В каком состоянии детский сад, где просела стена — фото

28 декабря 2023 14:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В каком состоянии детский сад, где просела стена — фото
Здание пострадавшего детсада в Киеве. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В детском саду в Киеве просела часть стены. В здании "съехали" окна и потрескались кирпичи, держащие стену.

Фото пострадавшего здания детского сада обнародовали Новини.LIVE.

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В детском саду проседает стена

В одном из детских садов столицы просела часть стены. В результате у здания "съехали" окна и потрескались кирпичи, которые держат стену.

В настоящее время территория детского сада ограждена, специалисты проводят проверку здания.

Где произошла авария

Авария произошла в Шевченковском районе столицы. По предварительным данным, стена просела из-за нарушения строительных норм подрядчиками, которые строили укрытие.

Однако точные причины аварии станут известны после завершения следственных действий. В настоящее время идет обследование заведения.

детсад
Просевшая стена детсада в Киеве. Фото: Новини.LIVE
детсад
Окна съехали в разрушенной части стены. Фото: Новини.LIVE
детсад
Повреждены стены и окна детского сада. Фото: Новини.LIVE
детсад
Здание пострадавшего детского сада. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы сообщали, что в здании детского сада в Киеве произошла авария. Из-за того, что подрядчики строили в заведении подземное укрытие на случай воздушных тревог, часть садика просела.

Напомним, во время воздушной тревоги упал потолок в одной из школ Киева в Соломенском районе. Как выяснилось, в школьном укрытии сорвало вентиль батареи отопления, в результате чего затопило потолок и он обрушился. В этот момент в помещении находились дети и работники школы. Тогда никто не пострадал.

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