В каком состоянии детский сад, где просела стена — фото
В детском саду в Киеве просела часть стены. В здании "съехали" окна и потрескались кирпичи, держащие стену.
Фото пострадавшего здания детского сада обнародовали Новини.LIVE.
В детском саду проседает стена
В одном из детских садов столицы просела часть стены. В результате у здания "съехали" окна и потрескались кирпичи, которые держат стену.
В настоящее время территория детского сада ограждена, специалисты проводят проверку здания.
Где произошла авария
Авария произошла в Шевченковском районе столицы. По предварительным данным, стена просела из-за нарушения строительных норм подрядчиками, которые строили укрытие.
Однако точные причины аварии станут известны после завершения следственных действий. В настоящее время идет обследование заведения.
Ранее мы сообщали, что в здании детского сада в Киеве произошла авария. Из-за того, что подрядчики строили в заведении подземное укрытие на случай воздушных тревог, часть садика просела.
Напомним, во время воздушной тревоги упал потолок в одной из школ Киева в Соломенском районе. Как выяснилось, в школьном укрытии сорвало вентиль батареи отопления, в результате чего затопило потолок и он обрушился. В этот момент в помещении находились дети и работники школы. Тогда никто не пострадал.
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