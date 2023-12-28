У Києві через підземне укриття просіла будівля садочку

Будівля садочку у Києві. Фото: КМВА

В будівлі дитячого садочку у Києві сталась аварія. Через те, що підрядники будували у закладі підземне укриття на випадок повітряних тривог, частина садочку просіла.

Про це повідомив начальник Київської міської військові адміністрації Сергій Попко.

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Аварія сталась в одному із столичних садочків, який розташований у Шевченківському районі Києва.

"За попередньою інформацією, просіла частина стіни будівлі садочку. Зараз триває обстеження закладу фахівцями, аби об’єктивно встановити реальні масштаби пошкоджень та згодом спланувати строки відновлення", — йдеться у повідомленні.

Попко уточнив, що в той час як частина будівлі садочку просіла, у закладі будувалося укриття для дітей та його працівників на випадок повітряних тривог.

"Ймовірно, підрядна організація порушила будівельні норми, які могли і призвести до таких наслідків. Але остаточно, причини, які призвели до аварії, з’ясують слідчі районного управління поліції, вже відкрито відповідне провадження", — наголосив Попко.

Скриншот. Telegram КМВА

Нагадаємо, під час повітряної тривоги впала стеля в одній із шкіл Києва у Солом'янському районі. Як з'ясувалось, у шкільному укритті зірвало вентиль батареї опалення, внаслідок чого затопило стелю і вона обвалилася. В цей момент у приміщенні перебували діти та працівники школи. Тоді ніхто не постраждав.

Ми також повідомляли, що стелю відремонтували, а наслідки аварії у цій школі усунули менш, ніж за добу.