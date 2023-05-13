В Ирпене начали перевозить граффити Бэнкси. Фоторепортаж

Граффити всемирно известного художника Бенкси перевозят из Ирпеня. Фото: Новини. LIVE

Всемирно известный уличный художник Бенкси появился в украинских городах осенью 2022 года. Сначала его черно-белые рисунки были незаметны для людей на стенах сгоревших домов.

Пока в официальном Instagram художника не появилась надпись – Borodyanka, Ukraine.

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Художник привлек внимание своей двенадцатимиллионной аудитории к страшным событиям в Украине и публикациями в сети официально подтвердил, что в Киеве, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и Горенке его работы.

Как говорится, они могут стоить миллионы.

Граффити всемирно известного художника Бенкси перевозят из Ирпеня. Фото: Новини. LIVE

Граффити всемирно известного художника Бенкси перевозят из Ирпеня. Фото: Новини. LIVE

Граффити всемирно известного художника Бенкси перевозят из Ирпеня. Фото: Новини. LIVE

Граффити всемирно известного художника Бенкси перевозят из Ирпеня. Фото: Новини. LIVE

Граффити всемирно известного художника Бенкси перевозят из Ирпеня. Фото: Новини. LIVE

На сегодня граффити Бенкси поместили на грузовой автомобиль и перевозят из Ирпеня. Напомним, ранее картина размещалась по улице Сквериновской, 158.

Граффити всемирно известного художника Бенкси перевозят из Ирпеня. Фото: Новини. LIVE

Пока неизвестно, в каком месте теперь будут размещаться граффити всемирно известного художника.

Напомним, ранее мы писали, что срезанное из дома граффити известного британского художника Бэнкси находится в Бучанском отделении полиции Киевской области. Накануне вандалы срезали рисунок со стены сгоревшего дома в Гостомеле.