В Ирпене создали монумент из остатков российских снарядов
В городе Ирпень Киевской области открыли новый монумент. Он создан из остатков, найденных после деоккупации российских снарядов.
Об этом рассказал инициатор проекта Михаил Огерук в Facebook.
Монумент из снарядов в Ирпене
Он рассказал, что идея создания монумента зародилась из одного обломка вражеского снаряда, который Михаил нашел возле постели своего сына после деоккупации города.
"Война продолжается, и стоящие перед нами вызовы требуют устойчивости. Поэтому основной смысл монумента — это наша воля. И сколько бы ни было оружия у врага — этого мало, чтобы сломать нашую волю", — подчеркнул Огерук.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам во вторую годовщину деоккупации Бучи в Киевской области.
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