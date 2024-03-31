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В Ирпене создали монумент из остатков российских снарядов

31 марта 2024 17:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Ирпене создали монумент из остатков российских снарядов
Монумент из снарядов. Фото: Facebook/Михаил Огерук
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В городе Ирпень Киевской области открыли новый монумент. Он создан из остатков, найденных после деоккупации российских снарядов.

Об этом рассказал инициатор проекта Михаил Огерук в Facebook.

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Он рассказал, что идея создания монумента зародилась из одного обломка вражеского снаряда, который Михаил нашел возле постели своего сына после деоккупации города.

"Война продолжается, и стоящие перед нами вызовы требуют устойчивости. Поэтому основной смысл монумента — это наша воля. И сколько бы ни было оружия у врага — этого мало, чтобы сломать нашую волю", — подчеркнул Огерук.

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Скриншот поста Огерука

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам во вторую годовщину деоккупации Бучи в Киевской области.

Также мы писали, что в Одесской области установили памятный знак служебной собаке таможни Боцману.

Киевская область
памятник
деоккупация Украины
Ирпень
война в Украине

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