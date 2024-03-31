В Ірпені створили монумент із залишків російських снарядів

Монумент зі снарядів. Фото: Facebook/Михайло Огерук

В місті Ірпінь Київської області відкрили новий монумент. Він створений із залишків знайдених після деокупації російських снарядів.

Про це розповів ініціатор проєкту Михайло Огерук у Facebook.

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Він розповів, що ідея створення монумента зародилась з одного уламку ворожого снаряда, який Михайло знайшов біля ліжка свого сина після деокупації міста.

"Війна триває, і виклики, що стоять перед нами, вимагають стійкості. Тому основний сенс монумента — це наша воля. І скільки б не було зброї у ворога — цього замало, щоб зламати нашу волю", — наголосив Огерук.

Скриншот допису Огерука

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців в другу річницю деокупації Бучі Київської області.

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