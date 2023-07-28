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В Ирпене впервые планируют "напечатать" частный дом

28 июля 2023 17:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Ирпене впервые планируют "напечатать" частный дом
В Ирпене впервые планируют "напечатать" частный дом
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Ирпене впервые в Украине планируется "напечатать" на 3D-принтере частный дом. Дом планируют изготовить для ирпинчанки Натальи, семья которой потеряла свой дом во время активных боевых действий в регионе.

Об этом рассказал ирпенский городской голова Александр Маркушин.

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Что известно

По словам Маркушина, работы уже начались. Городской совет выделил технику для демонтажа и подготовил все для строительства.

Ожидается, что совсем скоро на строительной площадке начнут заливать фундамент и печатать дом.

"Несколько лет назад Наталья вместе с мужем Ярославом собственноручно создали свое семейное уютное жилье, где счастливо жили с двумя дочками до полномасштабной российской агрессии. Многократные попадания наголову разрушили их дом. После освобождения Ирпеня Ярослав уехал на восток и отдал свою жизнь, "Благотворители не могли пройти мимо этой трагической истории и предложили быстрое инновационное решение — буквально напечатать дом", — рассказывает Александр Маркушин.

Он также добавил, что печать основания дома будет продолжаться всего пять дней. Это вместе с комнатой безопасности с усиленными бетонными стенами.

 

Напомним, ранее мы писали, что В Шевченковском районе Киева на улице Златоустовской появился новый мурал. Он посвящен волонтерке Анастасии Тихой, которая спасала животных из Ирпеня .

Добавим, на Киевщине, а именно в Буче , жители заметили беспилотник с желто-голубой маркировкой. Местные власти призвали горожан не пугаться таких БпЛА.

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