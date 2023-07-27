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У Києві з'явився мурал, присвячений волонтерці, яка рятувала тварин в Ірпені

27 липня 2023 23:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві з'явився мурал, присвячений волонтерці, яка рятувала тварин в Ірпені
Волонтерка Анастасія Тиха біля муралу. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Шевченківському районі Києва на вулиці Златоустівській з'явився новий мурал. Він присвячений волонтерці Анастасії Тихій, яка рятувала тварин з Ірпеня.

Новини.LIVE побували на відкритті муралу.

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Світлина волонтерки Анастасії Тихої облетіло весь світ. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона разом з чоловіком врятувала з притулку Ірпеня понад 20 тварин. Окрім собак та котів, подружжя евакуювало хамелеона, черепаху, хом'яка та павука.

Анастасія Тиха й надалі продовжує допомагати хворим та безпритульним тваринам.

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Зоозахисниця Анастасія Тиха. Фото: Новини.LIVE
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Відкриття муралу в Києві. Фото: Новини.LIVE
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Відкриття муралу в Києві. Фото: Новини.LIVE
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Відкриття муралу в Києві. Фото: Новини.LIVE
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Відкриття муралу в Києві. Фото: Новини.LIVE
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Відкриття муралу в Києві. Фото: Новини.LIVE
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Відкриття муралу в Києві. Фото: Новини.LIVE
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Відкриття муралу в Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві парк Пушкіна перейменували на честь українського письменника Івана Багряного. Парк розташований в Шевченківському районі столиці.

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