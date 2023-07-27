У Києві з'явився мурал, присвячений волонтерці, яка рятувала тварин в Ірпені
У Шевченківському районі Києва на вулиці Златоустівській з'явився новий мурал. Він присвячений волонтерці Анастасії Тихій, яка рятувала тварин з Ірпеня.
Новини.LIVE побували на відкритті муралу.
Мурал, присвячений зоозахисниці
Світлина волонтерки Анастасії Тихої облетіло весь світ. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона разом з чоловіком врятувала з притулку Ірпеня понад 20 тварин. Окрім собак та котів, подружжя евакуювало хамелеона, черепаху, хом'яка та павука.
Анастасія Тиха й надалі продовжує допомагати хворим та безпритульним тваринам.
Нагадаємо, у Києві парк Пушкіна перейменували на честь українського письменника Івана Багряного. Парк розташований в Шевченківському районі столиці.