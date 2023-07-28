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В Ірпені вперше планують "надрукувати" приватний будинок

28 липня 2023 17:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
В Ірпені вперше планують "надрукувати" приватний будинок
В Ірпені вперше планують "надрукувати" приватний будинок
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

В Ірпені вперше в Україні планують "надрукувати" на 3D-принтері приватний будинок. Оселю планують виготовити для ірпінчанки Наталії, родина якої втратила свою оселю під час активних бойових дій у регіоні.

Про це розповів ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

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Що відомо

За словами Маркушина, роботи вже розпочалися. Міська рада виділила техніку для демонтажу та підготувала все для будівництва.

Очікується, що зовсім скоро на будівельному майданчику почнуть заливати фундамент та друкувати сам будинок.

"Кілька років тому Наталія разом з чоловіком Ярославом власноруч створили своє сімейне затишне житло, де щасливо жили з двома доньками до повномасштабної російської агресії. Багаторазові влучання вщент зруйнували їхню оселю. Після звільнення Ірпеня Ярослав поїхав на схід і віддав своє життя, захищаючи Україну під Бахмутом. Благодійники не могли пройти повз цієї трагічної історії та запропонували швидке інноваційне рішення – буквально надрукувати будинок", — розповідає Олександр Маркушин.

Він також додав, що друк основи будинку триватиме всього пʼять днів. І це разом із кімнатою безпеки з посиленими бетонними стінами.

 

Нагадаємо, раніше ми псисали, що У Шевченківському районі Києва на вулиці Златоустівській з'явився новий мурал. Він присвячений волонтерці Анастасії Тихій, яка рятувала тварин з Ірпеня.

Додамо, на Київщині, а саме в Бучі, жителі помітили безпілотник з жовто-блакитним маркування. Місцева влада закликала містян не лякатися таких БпЛА.

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