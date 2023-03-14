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В Ирпене завтра будут звучать сирены и взрывы: с чем это связано

14 марта 2023 17:47
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Ирпене пройдут учения ГСЧС, полиции, медиков и педагогов
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

15 марта в Ирпене проведут совместные учения ГСЧС, полиции, медиков, коммунальных служб и педагогов. В городе будет задымление, взрывы и сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

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Что известно

"Завтра утром, 15 марта, на базе Ирпенского лицея №1 состоятся совместные учения работников ГСЧС, полиции, медиков, коммунальных служб и педагогов по действиям в случае чрезвычайной ситуации", — сообщил городской голова.

По его словам, в городе будет раздаваться сигнал воздушной тревоги, а возле помещения лицея будет инсценирован частичный завал и задымление.

В связи с этим с 08:30 до 10:00 дорожное движение по улице Нигояна и по улице 8 Марта от Садовой до Тургеневской будет перекрыто.

Напомним, Киевская городская военная администрация и командование Группировки сил и средств обороны столицы проработали решение по усовершенствованию системы инженерных заграждений. Было принято решение убрать часть блокпостов в городе.

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