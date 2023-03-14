В Ирпене завтра будут звучать сирены и взрывы: с чем это связано
15 марта в Ирпене проведут совместные учения ГСЧС, полиции, медиков, коммунальных служб и педагогов. В городе будет задымление, взрывы и сигналы воздушной тревоги.
Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.
-
В оккупированном Крыму активно раздают повестки: что случилось
-
От "Гарпуна" до накормленных жителей Африки: военная помощь Украине важна для мира
-
Глава МИД Британии объяснил, в чем сложность конфискации активов рф
-
Нидерланды передадут Украине тральщики класса Alkmaar: почему это важно для Одессы
-
Как украинцам не попасть на крючок финансовых пирамид
-
Джеки Чан возвращается к известной роли 20 лет спустя: какой проект "реанимируют" продюсеры
-
СБУ объявила подозрение херсонскому "министру", который организовывал депортацию детей
-
Зеленский в Киеве встретился с премьером Исландии: что обсудили политики
-
Вопрос продления зерновой сделки превратили в торги, — Резников
-
Бетербиев набросился на Усика из-за слов про российскую армию
Что известно
"Завтра утром, 15 марта, на базе Ирпенского лицея №1 состоятся совместные учения работников ГСЧС, полиции, медиков, коммунальных служб и педагогов по действиям в случае чрезвычайной ситуации", — сообщил городской голова.
По его словам, в городе будет раздаваться сигнал воздушной тревоги, а возле помещения лицея будет инсценирован частичный завал и задымление.
В связи с этим с 08:30 до 10:00 дорожное движение по улице Нигояна и по улице 8 Марта от Садовой до Тургеневской будет перекрыто.
Напомним, Киевская городская военная администрация и командование Группировки сил и средств обороны столицы проработали решение по усовершенствованию системы инженерных заграждений. Было принято решение убрать часть блокпостов в городе.