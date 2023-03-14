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В Ірпені завтра лунатимуть сирени та вибухи: з чим це пов'язано

14 березня 2023 17:47
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
В Ірпені відбудуться навчання ДСНС, поліції, медиків та освітян
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

15 березня в Ірпені проведуть спільні навчання ДСНС, поліції, медиків, комунальних служб та освітян. У місті буде задимлення, вибухи і сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин

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Що відомо

"Завтра зранку, 15 березня, на базі Ірпінського ліцею №1 відбудуться спільні навчання працівників ДСНС, поліції, медиків, комунальних служб та освітян щодо дій у разі надзвичайної ситуації", — повідомив міський голова. 

За його словами, у місті буде лунати сигнал повітряної тривоги, а біля приміщення ліцею буде інсценізовано частковий завал та задимлення.

У зв’язку із цим з 08:30 до 10:00 дорожній рух на вулиці Нігояна та на вулиці 8 Березня від Садової до Тургенєвської буде перекрито. 

Нагадаємо, Київська міська військова адміністрація та командування Угруповання сил і засобів оборони столиці опрацювали рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень. Було прийнято рішення прибрати частину блокпостів у місті.

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