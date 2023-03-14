В Ірпені завтра лунатимуть сирени та вибухи: з чим це пов'язано
15 березня в Ірпені проведуть спільні навчання ДСНС, поліції, медиків, комунальних служб та освітян. У місті буде задимлення, вибухи і сигнали повітряної тривоги.
Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.
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Що відомо
"Завтра зранку, 15 березня, на базі Ірпінського ліцею №1 відбудуться спільні навчання працівників ДСНС, поліції, медиків, комунальних служб та освітян щодо дій у разі надзвичайної ситуації", — повідомив міський голова.
За його словами, у місті буде лунати сигнал повітряної тривоги, а біля приміщення ліцею буде інсценізовано частковий завал та задимлення.
У зв’язку із цим з 08:30 до 10:00 дорожній рух на вулиці Нігояна та на вулиці 8 Березня від Садової до Тургенєвської буде перекрито.
Нагадаємо, Київська міська військова адміністрація та командування Угруповання сил і засобів оборони столиці опрацювали рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень. Було прийнято рішення прибрати частину блокпостів у місті.