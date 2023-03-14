У Києві приберуть частину блокпостів, — КМВА

Частина інженерних загороджень перейде в "сплячий" режим

Київська міська військова адміністрація та командування Угруповання сил і засобів оборони столиці опрацювали рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень. Було прийнято рішення прибрати частину блокпостів у місті.

Про це повідомляє КМВА.

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"З початком широкомасштабного вторгнення в Україну, через пряму воєнну загрозу столиці, у місті Києві була розгорнута система інженерних загороджень. В кожному районі міста були встановлені численні блокпости, які обладнані бетонними блоками, мішками з піском, були вириті окопи, бліндажі тощо. Все це разом як єдина система виконує свою захисну функцію. За рік повномасштабної війни пряма загроза бойових дій в Києві була зведена до мінімальної. Тому, після детального аналізу існуючої системи інженерних загороджень та після розрахунку усіх потенційних загроз та небезпек, Київська міська військова адміністрація разом із командуванням Угруповання сил і засобів оборони Києва опрацювали спільне рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень у столиці", — йдеться у повідомленні.

На практиці це передбачає:

деякі блокпости та інженерні споруди залишаться функціонувати;

частина інженерних загороджень перейде в "сплячий" режим;

інші інженерні загородження будуть повністю демонтовані.

Інженерні споруди, які й надалі повинні виконувати свою безпекову функцію для столиці — залишатимуться. Їхні складові будуть вдосконалені.

Частина інших інженерних загороджень у "сплячому режимі" приберуть з проїжджої частини, але бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки тощо залишать у визначених місцях.

Решта системи інженерних загороджень Києва, в яких немає зараз потреби — демонтують.

"Впровадження такого системного рішення зробить Київ більш комфортним для мешканців. Таким чином, ми розвантажимо дороги столиці, що дозволить киянам більш вільно пересуватися містом. Але прошу нікого не забувати — війна в Україні триває!" — наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Він додав, що повністю вся система оборонних інженерних загороджень, мабуть, зникне лише після того, як Україна переможе.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що влада міста була готова оголосити евакуацію мешканців через масовані удари рф по інфраструктурі міста в січні 2023 року. Він зазначив, що найважчий блекаут тривав 14 годин і не було світла, води та опалення. На щастя, м'яка погода дозволила уникнути серйозніших наслідків.