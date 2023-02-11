В еще одном столичном университете запретили преподавание на русском
В Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского запретили преподавание на русском языке образовательных компонентов и их составляющих. Ранее такое решение приняла Киево-Могилянская академия.
Об этом в интервью "Главкому" рассказал языковой омбудсмен Тарас Кремень.
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"В Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского запретили преподавание на русском языке образовательных компонентов и их составляющих. А в Южноукраинском национальном педагогическом университете им. Ушинского собираются избрать уполномоченного по защите государственного языка, но среди студентов. Возможно, таких учебных заведений и больше, они мне не отчитываются", — сообщил Кремень.
Напомним, в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) запретили общаться на русском языке. Это касается как преподавателей и администрации учебного заведения, так и студентов.
Также мы писали, что украинский язык стал самым популярным в известной программе для изучения языков Duolingo. Его начали изучать во многих странах в 2022 году.
Добавим, Одесская область стала первой в Украине, где утвердили областную программу развития государственного языка на 2023-2025 годы. Другими словами, региону предоставили дополнительные гарантии популяризации и утверждения украинского языка во всех сферах общественной жизни.