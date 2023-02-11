В іще одному столичному університеті заборонили викладання російською

Навчальні заклади відмовляються від мови окупантів

У Національній музичній академії України ім. Чайковського заборонили викладання російською мовою освітніх компонентів та їхніх складових. Раніше таке рішення ухвалила Києво-Могилянська академія.

Про це в інтерв’ю "Главкому" розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

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"У Національній музичній академії України ім. Чайковського заборонили викладання російською мовою освітніх компонентів та їхніх складових. А в Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім. Ушинського збираються обрати уповноваженого із захисту державної мови, але з-поміж студентів. Можливо, таких навчальних закладів і більше, вони мені не звітують", — повідомив Кремінь.

Нагадаємо, у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) заборонили спілкуватися російською мовою. Це стосується як викладачів та адміністрації навчального закладу, так і студентів.

Також ми писали, що українська мова стала найпопулярнішою у відомій програмі для вивчення мов Duolingo. Її почали вивчати у багатьох країнах у 2022 році.

Додамо, Одеська область стала першою в Україні, де затвердили обласну програму розвитку державної мови на 2023-2025 роки. Іншими словами, регіону надали додаткові гарантії в популяризації та утвердженні української мови в усіх сферах суспільного життя.