Україна
В КГС раскритиковали выделение денег на ремонт жилья в Киеве

В КГС раскритиковали выделение денег на ремонт жилья в Киеве

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 23:49
Бюджет Киева не учел поврежденное жилье - Алла Шлапак
Депутат Киевского городского совета Алла Шлапак. Фото: КГС

Проект бюджета Киева на 2026 год не учитывает ряд жилых объектов, поврежденных в результате российской агрессии. Сейчас ожидается ответ временной контрольной и бюджетной комиссий, которые должны объяснить принцип формирования перечня объектов на следующий год. Разъяснения должны предоставить до 15 декабря.

Об этом заявила депутат Киевского городского совета Алла Шлапак в эфире программы "Київський час".



Бюджет Киева не учел поврежденное жилье

Шлапак отметила, что объемы финансирования для разных районов столицы существенно отличаются. В частности, Оболонская РГА получила одну из самых больших сумм на восстановление жилья.

В то же время в Дарницком и Печерском районах запланированные средства почти в десять раз меньше, хотя количество поврежденных домов там не намного меньше.

Отдельно депутат рассказала о восстановлении собственного жилья, которое было повреждено во время российской атаки в июне. По состоянию на 10 декабря по ее адресу продолжаются внешние фасадные работы. Согласно договорам и требованиям бюджетного кодекса, ремонт должны завершить до нового года.

Однако оценить качество выполнения Шлапак пока не может — процесс еще продолжается, а фасад дома успел существенно промокнуть во время ожидания на необходимые процедуры.

Напомним, что председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник заявил, что в области сейчас насчитывается около 30 тысяч разрушенных и поврежденных объектов, и более 80% из них уже удалось восстановить.

А на форуме "Восстановление Украины: качественные институции и экономическая безопасность" глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов представил комплекс мер, направленных на обеспечение устойчивости экономики в прифронтовых регионах.

Киев бюджет война в Украине столица разрушения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
