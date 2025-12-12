Бюджет Києва не врахував пошкоджене житло - Алла Шлапак

Депутатка Київської міської ради Алла Шлапак. Фото: КМР

Проєкт бюджету Києва на 2026 рік не враховує низку житлових об’єктів, пошкоджених унаслідок російської агресії. Наразі очікується на відповіді тимчасової контрольної та бюджетної комісій, які мають пояснити принцип формування переліку об’єктів на наступний рік. Роз’яснення мають надати до 15 грудня.

Про це заявила депутатка Київської міської ради Алла Шлапак в ефірі програми "Київський час".

Шлапак наголосила, що обсяги фінансування для різних районів столиці суттєво відрізняються. Зокрема, Оболонська РДА отримала одну з найбільших сум на відновлення житла.

Водночас у Дарницькому та Печерському районах заплановані кошти майже вдесятеро менші, хоча кількість пошкоджених будинків там не набагато менша.

Окремо депутатка розповіла про відновлення власного житла, яке було пошкоджене під час російської атаки в червні. Станом на 10 грудня за її адресою тривають зовнішні фасадні роботи. Відповідно до договорів і вимог бюджетного кодексу, ремонт мають завершити до нового року.

Проте оцінити якість виконання Шлапак поки не може — процес ще триває, а фасад будинку встиг суттєво промокнути під час очікування на необхідні процедури.

