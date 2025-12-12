Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У КМР розкритиковали розподіл коштів на відновлення житла у Києві

У КМР розкритиковали розподіл коштів на відновлення житла у Києві

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 23:49
Бюджет Києва не врахував пошкоджене житло - Алла Шлапак
Депутатка Київської міської ради Алла Шлапак. Фото: КМР

Проєкт бюджету Києва на 2026 рік не враховує низку житлових об’єктів, пошкоджених унаслідок російської агресії. Наразі очікується на відповіді тимчасової контрольної та бюджетної комісій, які мають пояснити принцип формування переліку об’єктів на наступний рік. Роз’яснення мають надати до 15 грудня.

Про це заявила депутатка Київської міської ради Алла Шлапак в ефірі програми "Київський час".

Реклама
Читайте також:

Бюджет Києва не врахував пошкоджене житло

Шлапак наголосила, що обсяги фінансування для різних районів столиці суттєво відрізняються. Зокрема, Оболонська РДА отримала одну з найбільших сум на відновлення житла.

Водночас у Дарницькому та Печерському районах заплановані кошти майже вдесятеро менші, хоча кількість пошкоджених будинків там не набагато менша.

Окремо депутатка розповіла про відновлення власного житла, яке було пошкоджене під час російської атаки в червні. Станом на 10 грудня за її адресою тривають зовнішні фасадні роботи. Відповідно до договорів і вимог бюджетного кодексу, ремонт мають завершити до нового року.

Проте оцінити якість виконання Шлапак поки не може — процес ще триває, а фасад будинку встиг суттєво промокнути під час очікування на необхідні процедури.

Нагадаємо, що голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник заявив, що в області наразі налічується близько 30 тисяч зруйнованих та пошкоджених об’єктів, і понад 80% з них уже вдалося відновити. 

А на форумі "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека" голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов представив комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стійкості економіки у прифронтових регіонах.

Київ бюджет війна в Україні столиця руйнування
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації