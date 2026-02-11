Видео
В Киеве вскоре могут произойти массовые поломки лифтов, — Витренко

В Киеве вскоре могут произойти массовые поломки лифтов, — Витренко

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 23:41
Витренко заявил, что в Киеве могут массово произойти поломки лифтов
Андрей Витренко. Фото: Киевсовет

Депутат Киевсовета "Андрей Витренко" заявил, что в Киеве сейчас апокалиптическая ситуация с лифтами. Из-за постоянных перепадов напряжения лифтовое хозяйство может не выдержать, что приведет к массовым поломкам лифтов. 

Об этом нардеп от "Слуги народа" сказал в эфире "Киевского времени".

Что происходит с лифтами в Киеве

"Я не хочу, конечно, нагнетать ситуацию, а давайте вспомним о лифтах. Давайте вспомним о лифтовом хозяйстве, которое также может не выдержать. Эти постоянные перепады напряжения, они также имеют влияние на лифтовое хозяйство. Ситуация сейчас в Киеве почти апокалиптическая", — сказал Андрей Витренко.

Напомним, что еще в ноябре 2025 года нардеп Алексей Кучеренко заявил, что сделать так, чтобы лифты были автономными во время отключений света — сложно. По его словам, в этом случае ситуация зависит от владельцев домов.

Также в сентябре глава Деснянской РГА Киева Максим Бахматов рассказал, что 80% лифтов на Троещине находятся в аварийном состоянии. В то же время из 2 тысяч лифтов — неработающих осталось только 50, и в 2026 году есть план вообще уничтожить факт нерабочих лифтов.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
