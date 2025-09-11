В Киеве планируют масштабную замену лифтов — какую сумму выделили

Лифт в доме. Фото иллюстративное: zmist.pl.ua

На Троещине в Киеве около 80% лифтов находятся в аварийном состоянии. Однако они продолжают работать.

Об этом рассказал председатель Деснянской РГА Максим Бахматов в эфире программы "Київський час".

"80% лифтов Троещины являются аварийными, но они как-то работают. Из 2 тысяч лифтов мы смогли вдвое уменьшить количество нерабочих: если раньше их было 100, сейчас осталось только 50", — отметил Бахматов.

Он добавил, что главная задача на следующий год — полностью ликвидировать неработающие лифты.

"Вот наша задача на следующий год — вообще уничтожить факт нерабочих лифтов в целом", — подчеркнул он.

По словам председателя РГА, замена лифтов — дорогое удовольствие. Один лифт стоит примерно 3 миллиона гривен, поэтому не всегда хватает средств даже на то, что собирает дом.

"В этом году мы запланировали выделить 150 млн грн на лифты. Это позволит заменить 50 лифтов в Деснянском районе", — сообщил Бахматов.

Кроме самой замены лифтов, в обновлении учитывают инклюзию.

"Также вопрос инклюзии — пандусы, поручни. Мы делаем все, чтобы дома были доступны для маломобильных граждан", — добавил он.

Напомним, что глава Деснянской РГА Максим Бахматов сообщал, что сейчас у властей Киева нет четкой стратегии развития транспорта, образования или культуры, а Троещина остается фактически без должного сообщения с центром города.

А депутат Киевского городского совета Андрей Витренко сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко заявляет о необходимости повышения тарифов на проезд в столице.