Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве планируют масштабную замену лифтов — какую сумму выделили

В Киеве планируют масштабную замену лифтов — какую сумму выделили

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 15:39
В Киеве планируют масштабную замену лифтов - какую сумму выделили
Лифт в доме. Фото иллюстративное: zmist.pl.ua

На Троещине в Киеве около 80% лифтов находятся в аварийном состоянии. Однако они продолжают работать.

Об этом рассказал председатель Деснянской РГА Максим Бахматов в эфире программы "Київський час".

Реклама
Читайте также:

80% лифтов Троещины аварийные

"80% лифтов Троещины являются аварийными, но они как-то работают. Из 2 тысяч лифтов мы смогли вдвое уменьшить количество нерабочих: если раньше их было 100, сейчас осталось только 50", — отметил Бахматов.

Он добавил, что главная задача на следующий год — полностью ликвидировать неработающие лифты.

"Вот наша задача на следующий год — вообще уничтожить факт нерабочих лифтов в целом", — подчеркнул он.

По словам председателя РГА, замена лифтов — дорогое удовольствие. Один лифт стоит примерно 3 миллиона гривен, поэтому не всегда хватает средств даже на то, что собирает дом.

"В этом году мы запланировали выделить 150 млн грн на лифты. Это позволит заменить 50 лифтов в Деснянском районе", — сообщил Бахматов.

Кроме самой замены лифтов, в обновлении учитывают инклюзию.

"Также вопрос инклюзии — пандусы, поручни. Мы делаем все, чтобы дома были доступны для маломобильных граждан", — добавил он.

Напомним, что глава Деснянской РГА Максим Бахматов сообщал, что сейчас у властей Киева нет четкой стратегии развития транспорта, образования или культуры, а Троещина остается фактически без должного сообщения с центром города.

А депутат Киевского городского совета Андрей Витренко сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко заявляет о необходимости повышения тарифов на проезд в столице.

Киев ремонт деньги лифты дом
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации