Головна Київ У Києві невдовзі можуть статися масові поломки ліфтів, — Вітренко

У Києві невдовзі можуть статися масові поломки ліфтів, — Вітренко

Дата публікації: 11 лютого 2026 23:41
Вітренко заявив, що у Києві можуть массово статися поломки ліфтів
Андрій Вітренко. Фото: Київрада

Депутат Київради "Андрій Вітренко" заявив, що у Києві наразі апокаліптична ситуація з ліфтами. Через постійні перепади напруги ліфтове господарство може не витримати, що призведе до масових поломок ліфтів. 

Про це нардеп від "Слуги народу" сказав в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

Що відбувається з ліфтами у Києві

"Я не хочу, звичайно, нагнітати ситуацію, а давайте згадаємо про ліфти. Давайте згадаємо про ліфтове господарство, яке також може не витримати. Ці постійні перепади напруги, вони також мають впливі на ліфтове господарство. Ситуація зараз в Києві майже апокаліптична", — сказав Андрій Вітренко.

Нагадаємо, що ще у листопаді 2025 року нардеп Олексій Кучеренко заявив, що зробити так, щоб ліфти були автономними під час відключень світла — складно. За його словами, у цьому випадку ситуація залежить від власників будинків.

Також у вересні голова Деснянської РДА Києва Максим Бахматов розповів, що 80% ліфтів на Троєщині перебувають в аварійному стані. Водночас з 2 тисяч ліфтів - непрацюючих залишилось лише 50, і в 2026 році є план взагалі знищити факт неробочих ліфтів.
 

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
