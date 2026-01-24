Видео
Главная Киев Киев без света, тепла и воды — в каком районе худшая ситуация

Киев без света, тепла и воды — в каком районе худшая ситуация

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 17:03
Атака на Киев 24 января — где нет света, тепла и воды
Пункт несокрушимости. Фото: ГСЧС Киева

Ситуация с тепло-, водоснабжением и электричеством в столице после российских обстрелов хуже всего на Троещине в Деснянском районе. Там около 600 домов без всех услуг.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в субботу, 24 января.

Читайте также:
кличко
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

В Киеве разворачивают дополнительные опорные пункты — адреса

"Коммунальщики и энергетики восстанавливают поставки услуг после ночной массированной атаки на критическую инфраструктуру столицы", — говорится в сообщении.

Также в городе разворачивают дополнительные пункты обогрева. Речь идет об опорных пунктах, где люди смогут находиться и днем, и ночью. Такие пункты обустраивают, в частности, в некоторых школах, дополнительно оснащая их мобильными котельными, возможностями для ночлега (карематами, питанием).

"Эти пункты сейчас обустраивают в первую очередь в школах №263, №264, №306, №275, №293. Туда уже направили мобильные котельные для оперативного подключения", — отметил Кличко.

Также дополнительные палатки-пункты обогрева развернет ГСЧС.

"Городские службы делают все, чтобы преодолеть кризисную ситуацию, вызванную атаками врага, который пытается оставить столицу без света, тепла и воды", — добавил городской голова.

Председатель Деснянской РГА Максим Бахматов пояснил, что Троещина получила серьезные повреждения еще во время обстрелов 9 января. А этой ночью враг снова совершил массированную комбинированную атаку на критическую инфраструктуру, что существенно осложнило ситуацию с теплом, водоснабжением и электроэнергией.

Бахматов
Сообщение Максима Бахматова. Фото: скриншот

"Сейчас Троещина — одна из самых сложных локаций в Киеве. В районе начинаем разворачивать 10 опорных пунктов обогрева на базе школ. Это опорные точки, где сосредоточатся ресурсы и технические решения. Пункты рассчитаны на работу и днем, и ночью. Часть из них дополнительно оснащаем мобильными (мини-)котельными, а также предусматриваем возможности для ночного пребывания и горячего питания", — сообщил он.

Эти пункты могут работать в независимости от наличия тепла или электроэнергии. Адреса опорных пунктов:

  • школа №293 — ул. Милославская, 7;
  • школа №238 — ул. Закревского, 35б;
  • школа №275 — просп. Красной Калины, 3г;
  • школа №264 — ул. Бальзака, 8г;
  • школа №263 — ул. Сержа Лифаря, 19б;
  • школа №306 — ул. Лесковская, 4а;
  • школа №294 — ул. Экстер, 6;
  • школа №313 — ул. Лесковская, 7а;
  • школа №251 — ул. Закревского, 11а;
  • школа №282 — ул. Закревского, 65а.

Кроме того, ГСЧС разворачивает дополнительные палатки-пункты обогрева. Все районные и городские службы работают в усиленном режиме.

Напомним, в ночь на 24 января Россия пыталась энергетически отрезать Киев.

Также сообщалось, что в Украине в ближайшее время может наступить гуманитарная катастрофа.

Виталий Кличко Киев электроснабжение теплоснабжение война в Украине отключения света
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
