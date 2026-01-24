Атака на Киев 24 января — где нет света, тепла и воды

Киев без света, тепла и воды — в каком районе худшая ситуация
Ситуация с тепло-, водоснабжением и электричеством в столице после российских обстрелов хуже всего на Троещине в Деснянском районе. Там около 600 домов без всех услуг.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в субботу, 24 января.
В Киеве разворачивают дополнительные опорные пункты — адреса
"Коммунальщики и энергетики восстанавливают поставки услуг после ночной массированной атаки на критическую инфраструктуру столицы", — говорится в сообщении.
Также в городе разворачивают дополнительные пункты обогрева. Речь идет об опорных пунктах, где люди смогут находиться и днем, и ночью. Такие пункты обустраивают, в частности, в некоторых школах, дополнительно оснащая их мобильными котельными, возможностями для ночлега (карематами, питанием).
"Эти пункты сейчас обустраивают в первую очередь в школах №263, №264, №306, №275, №293. Туда уже направили мобильные котельные для оперативного подключения", — отметил Кличко.
Также дополнительные палатки-пункты обогрева развернет ГСЧС.
"Городские службы делают все, чтобы преодолеть кризисную ситуацию, вызванную атаками врага, который пытается оставить столицу без света, тепла и воды", — добавил городской голова.
Председатель Деснянской РГА Максим Бахматов пояснил, что Троещина получила серьезные повреждения еще во время обстрелов 9 января. А этой ночью враг снова совершил массированную комбинированную атаку на критическую инфраструктуру, что существенно осложнило ситуацию с теплом, водоснабжением и электроэнергией.
"Сейчас Троещина — одна из самых сложных локаций в Киеве. В районе начинаем разворачивать 10 опорных пунктов обогрева на базе школ. Это опорные точки, где сосредоточатся ресурсы и технические решения. Пункты рассчитаны на работу и днем, и ночью. Часть из них дополнительно оснащаем мобильными (мини-)котельными, а также предусматриваем возможности для ночного пребывания и горячего питания", — сообщил он.
Эти пункты могут работать в независимости от наличия тепла или электроэнергии. Адреса опорных пунктов:
- школа №293 — ул. Милославская, 7;
- школа №238 — ул. Закревского, 35б;
- школа №275 — просп. Красной Калины, 3г;
- школа №264 — ул. Бальзака, 8г;
- школа №263 — ул. Сержа Лифаря, 19б;
- школа №306 — ул. Лесковская, 4а;
- школа №294 — ул. Экстер, 6;
- школа №313 — ул. Лесковская, 7а;
- школа №251 — ул. Закревского, 11а;
- школа №282 — ул. Закревского, 65а.
Кроме того, ГСЧС разворачивает дополнительные палатки-пункты обогрева. Все районные и городские службы работают в усиленном режиме.
Напомним, в ночь на 24 января Россия пыталась энергетически отрезать Киев.
Также сообщалось, что в Украине в ближайшее время может наступить гуманитарная катастрофа.
