Стрельба в Киеве 3 сентября: неизвестный более 20 раз выстрелил в директора клиники

Место стрельбы в Киеве 3 сентября. Фото: Нацполиция

В Киеве в четверг, 3 сентября, произошла стрельба в Святошинском районе. Неизвестный более 20 раз выстрелил в директора столичной клиники репродуктологии. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Об этом сообщили пресс-службы полиции Киева и Киевской городской прокуратуры, передает Новини.LIVE.

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Стрельба в Киеве 3 сентября

Инцидент произошел около 10:00 в Святошинском районе у входной двери медицинского учреждения.

Место стрельбы в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

"Предварительно установлено, что правонарушитель произвел более 20 выстрелов в 71-летнего мужчину, который только что вышел из салона автомобиля. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован", — говорится в сообщении.

Стрельба в Киеве 3 сентября. Фото: Нацполиция

Известно, что стреляли в 71-летнего директора частного медицинского центра.

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Место стрельбы в Святошинском районе Киева 3 сентября. Фото: Нацполиция

Правоохранители выясняют причины и все детали преступления. В настоящее время следователи проводят первоочередные процессуальные действия, а также продолжаются меры по задержанию нападавшего. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР в Киеве 2 сентября произошла во время документирования доказательств по делу о подготовке российскими спецслужбами убийств по заказу. Одним из фигурантов дела является заместитель командира РДК Степан Каплунов, которого уличили в контактах с представителями врага.

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте военный с трофейным автоматом напал на прохожего, поскольку тот слушал иностранную музыку. Правоохранители задержали агрессора на месте инцидента.