Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві понад 20 разів стріляли у директора медичного центру

У Києві понад 20 разів стріляли у директора медичного центру

Ua ru
3 вересня 2026 13:02
Стрілянина у Києві 3 вересня: невідомий понад 20 разів вистрілив у директора клініки
Місце стрілянини в Києві 3 вересня. Фото: Нацполіція

У Києві у четвер, 3 вересня, сталася стрілянина у Святошинському районі. Невідомий понад 20 разів стріляв у директора столичної клініки репродуктології. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомили пресслужби поліції Києва та Київської міської прокуратури, передає Новини.LIVE.

Реклама

Стрілянина в Києві 3 вересня

Інцидент стався близько 10:00 у Святошинському районі біля вхідних дверей медичного закладу.

У Києві 3 вересня сталася стрілянина
Місце стрілянини в Києві. Фото: Київська міська прокуратура

"Попередньо встановлено, що правопорушник здійснив понад 20 пострілів у 71-річного чоловіка, який тільки вийшов із салону автомобіля. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували", — йдеться у повідомленні.

Стрілянина в Києві 3 вересня
Стрілянина в Києві 3 вересня. Фото: Нацполіція

Відомо, що стріляли у 71-річного директора приватного медичного центру.

Читайте також:
Стрілянина у Святошинському районі Києва 3 вересня
Місце стрілянини у Святошинському районі Києва 3 вересня. Фото: Нацполіція

Правоохоронці з’ясовують причини та всі деталі злочину. Наразі слідчі проводять першочергові процесуальні дії, а також тривають заходи із затримання нападника. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

null
Допис поліції Києва. Фото: скриншот
null
Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, стрілянина між співробітниками СБУ та ГУР у Києві 2 вересня сталася під час документування доказів у справі про підготовку російськими спецслужбами вбивств на замовлення. Одним із фігурантів справи є заступник командира РДК Степан Каплунов, якого викрили у контактах із представниками ворога.

Раніше у Києві на проспекті Голосіївському військовий із трофейним автоматом напав на перехожого, оскільки той слухай іноземну музику. Правоохоронці затримали агресора на місці інциденту.

Київ зброя стрілянина поліція лікарня
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації