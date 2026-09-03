Стрілянина у Києві 3 вересня: невідомий понад 20 разів вистрілив у директора клініки

Місце стрілянини в Києві 3 вересня. Фото: Нацполіція

У Києві у четвер, 3 вересня, сталася стрілянина у Святошинському районі. Невідомий понад 20 разів стріляв у директора столичної клініки репродуктології. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомили пресслужби поліції Києва та Київської міської прокуратури, передає Новини.LIVE.

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Стрілянина в Києві 3 вересня

Інцидент стався близько 10:00 у Святошинському районі біля вхідних дверей медичного закладу.

Місце стрілянини в Києві. Фото: Київська міська прокуратура

"Попередньо встановлено, що правопорушник здійснив понад 20 пострілів у 71-річного чоловіка, який тільки вийшов із салону автомобіля. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували", — йдеться у повідомленні.

Стрілянина в Києві 3 вересня. Фото: Нацполіція

Відомо, що стріляли у 71-річного директора приватного медичного центру.

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Місце стрілянини у Святошинському районі Києва 3 вересня. Фото: Нацполіція

Правоохоронці з’ясовують причини та всі деталі злочину. Наразі слідчі проводять першочергові процесуальні дії, а також тривають заходи із затримання нападника. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, стрілянина між співробітниками СБУ та ГУР у Києві 2 вересня сталася під час документування доказів у справі про підготовку російськими спецслужбами вбивств на замовлення. Одним із фігурантів справи є заступник командира РДК Степан Каплунов, якого викрили у контактах із представниками ворога.

Раніше у Києві на проспекті Голосіївському військовий із трофейним автоматом напав на перехожого, оскільки той слухай іноземну музику. Правоохоронці затримали агресора на місці інциденту.