В Киеве БпЛА попал в 25-этажное здание: ГСЧС спасла ребенка с ранением

Последствия попадания в многоэтажку в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

Российские войска днем 8 июля атаковали Киев ударными дронами. Вражеский беспилотник попал в 25-этажку на уровне 16 этажа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и главу КГВА Тимура Ткаченко.

Последствия удара по Киеву 8 июля

В 17:29 Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе произошло попадание БпЛА в 25-этажный жилой дом на уровне 16-го этажа. На месте работают все экстренные службы.

Последствия обстрела Киева 8 июля. Фото: Новини.LIVE

"В многоэтажке в Деснянском районе, куда попал вражеский БпЛА, произошло возгорание на верхнем этаже. В ходе разведки спасатели эвакуировали и передали медикам пострадавшего ребенка. Разведка в здании продолжается", — рассказал мэр.

В то же время Тимур Ткаченко добавил, что в Деснянском районе спасатели спасли ребенка с резаными ранами лица. Ее передали медикам. На месте продолжаются работы.

По его словам, на данный момент известно о 13 пострадавших в столице, девятерых из них госпитализировали медики. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Еще трое человек погибли.

Как писали Новини.LIVE", сегодня в Киеве дрон РФ упал возле газораспределительной станции. На месте и поблизости вспыхнули пожары.

Также мы писали, что сегодня исполняется два года со дня ракетного удара по "Охматдету". Несмотря на масштабные разрушения, медицинское учреждение уже полностью возобновило работу.