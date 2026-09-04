В память о Боровицком: в Киеве состоялась презентация книги о нём

Назар Боровицкий. Фото: telegraf.in.ua

В Киеве почтили память Героя Украины, разведчика Назара Боровицкого. В столице состоялась презентация книги-брошюры, посвященной его жизни и военной службе. Издание станет частью сборника историй украинских разведчиков "Выдающиеся разведчики". На церемонии присутствовали родные и сослуживцы погибшего военного, они рассказали о его жизни.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

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Чествование памяти Назара Боровицкого

5 апреля 2022 года во время выполнения боевого задания погиб офицер ГУР МО Украины Назар Боровицкий. Он дважды участвовал в воздушных прорывах к "Азовстали", помогая военным эвакуировать людей. Посмертно ему присвоили звание Героя Украины.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии журналистке Новини.LIVE Диане Шликовой рассказал, что Назар Боровицкий принимал участие в ряде самых сложных операций украинской разведки. В частности, он участвовал в эвакуации гражданских лиц из Кабула и обеспечении воздушного моста в осажденный Мариуполь. Он отметил, что во время третьего полета Боровицкий погиб, выполняя задачу по спасению украинских военных.

"Во время третьего полёта Назар погиб. Погиб не из-за собственной ошибки или просчётов, а из-за коварных действий врага, в очередной раз спасая жизни Мариупольского гарнизона", — подчеркнул Андрей Юсов.

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Побратим Героя вспомнил, что они вместе попали на войну ещё во время АТО. По его словам, в 2016 году во время боя в Марьинке Боровицкий фактически спас ему жизнь. Он отметил, что Назар отличался хладнокровием и способностью быстро принимать решения даже в самых сложных ситуациях.

Мать Героя Леся Боровицкая рассказала, что сын с детства был справедливым, обладал лидерскими качествами и всегда давал людям возможность исправить свои ошибки.

В ходе мероприятия также подчеркнули важность сохранения памяти об украинских защитниках и продолжения их дела.

"Наша обязанность — знать, помнить и продолжать дело украинских героев", — отметили во время церемонии.

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Новини.LIVE писали, что пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила: двух российских военных приговорили к 10 и 12 годам лишения свободы за военные преступления, совершенные во время оккупации Бородянки и Макарова в Киевской области. Оккупанты пытали мирных жителей и использовали гражданских в качестве "живого щита".

Новини.LIVE сообщали, что российские войска продолжают дронный террор в Киевской области. В результате правительство приняло новые решения, в частности: вводятся два уровня воздушной опасности — желтый и красный. В то же время обновляются правила работы предприятий и общественного транспорта во время тревог.