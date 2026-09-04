Вшанування пам'яті: книгу про Боровицького презентували в Києві

Назар Боровицький. Фото: telegraf.in.ua

У Києві вшанували пам’ять Героя України, розвідника Назара Боровицького. У столиці презентували книгу-брошуру, присвячену його життю та військовій службі. Видання стане частиною збірника історій українських розвідників "Видатні розвідники". Під час вшанування були присутні рідні та побратими полеглого військового, вони дали коментар про його життя.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Вшанування пам'яті Назара Боровицького

5 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання загинув офіцер ГУР МО України Назар Боровицький. Він двічі брав участь у повітряних проривах до "Азовсталі", допомагаючи військовим евакуювати людей. Посмертно йому присвоїли звання Героя України.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій розповів, що Назар Боровицький брав участь у низці найскладніших операцій української розвідки. Зокрема, він долучався до евакуації цивільних із Кабула та забезпечення повітряного мосту до оточеного Маріуполя. Він зазначив, що під час третього польоту Боровицький загинув, виконуючи завдання з порятунку українських військових.

"Під час третього польоту Назар загинув. Загинув не через власну помилку чи прорахунки, а через підступні дії ворога, вкотре рятуючи життя Маріупольського гарнізону", — наголосив Андрій Юсов.

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Рідні та близькі згадали Назара Боровицького

Побратим Героя пригадав, що вони разом потрапили на війну ще під час АТО. За його словами, у 2016 році під час бою в Мар’їнці Боровицький фактично врятував йому життя. Він зазначив, що Назар відзначався холоднокровністю та здатністю швидко ухвалювати рішення навіть у найскладніших ситуаціях.

Мати Героя Леся Боровицька розповіла, що син із дитинства був справедливим, мав лідерські якості та завжди давав людям можливість виправити свої помилки.

Під час заходу також наголосили на важливості збереження пам’яті про українських захисників та продовження їхньої справи.

"Наш обов’язок — знати, пам’ятати і продовжувати справу українських героїв", — зазначили під час вшанування.

Новини Київщини

Новини.LIVE писали, що пресслужба Офісу генерального прокурора повідомила — двох російських військових засудили до 10 і 12 років позбавлення волі за воєнні злочини, скоєні під час окупації Бородянки та Макарова на Київщині. Окупанти катували мирних жителів і використовували цивільних як "живий щит".

Новини.LIVE інформували, що російські війська продовжують дроновий терор Київщини. Внаслідок цього, уряд ухвалив нові рішення, зокрема: запроваджують два рівні повітряної небезпеки — жовтий і червоний. Водночас оновлюються правила роботи підприємств та громадського транспорту під час тривог.