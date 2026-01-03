В Киеве 16-летняя девушка провалилась в яму с кипятком — подробности инцидента

В Киеве девушка упала в яму с кипятком — дело расследует полиция
В пятницу, 2 января, в Голосеевском районе Киева на проспекте Лобановского 16-летняя девушка упала в яму с кипятком. Несовершеннолетняя получила 73% ожогов тела. Дело расследуют правоохранители.
Об этом сообщили в Полиции Киева.
Что известно о падении несовершеннолетней в яму с кипятком
По данным Киевской городской прокуратуры, когда работники теплоэнерго устраняли повреждения теплосети центрального отопления, проезжую часть и тротуары начало заливать горячей водой.
В результате повреждения асфальта образовалась пропасть. Ограждения на месте прорыва не было, предупредительных знаков — тоже. Девушка беспрепятственно подошла к месту аварии и упала в яму.
На данный момент пострадавшая находится в больнице. За ее жизнь борются врачи. Состояние несовершеннолетней критически тяжелое. Также получила ожоги ног 53-летняя женщина: она наступила на горячую воду на тротуаре.
Руководителя районного теплотрассового управления "Печерск" СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" задержали. На данный момент решают вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272, — Ред.).
Максимальное наказание за такое преступление — восемь лет заключения. В суд подготовили ходатайство об избрании задержанному меры пресечения: содержания под стражей.
