Главная Киев В Киеве девушка упала в яму с кипятком — дело расследует полиция

В Киеве девушка упала в яму с кипятком — дело расследует полиция

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 23:56
В Киеве 16-летняя девушка провалилась в яму с кипятком — подробности инцидента
Прорыв теплосети. Фото: Киевская городская прокуратура

В пятницу, 2 января, в Голосеевском районе Киева на проспекте Лобановского 16-летняя девушка упала в яму с кипятком. Несовершеннолетняя получила 73% ожогов тела. Дело расследуют правоохранители.

Об этом сообщили в Полиции Киева.

Читайте также:

Что известно о падении несовершеннолетней в яму с кипятком

По данным Киевской городской прокуратуры, когда работники теплоэнерго устраняли повреждения теплосети центрального отопления, проезжую часть и тротуары начало заливать горячей водой.

Прорыв теплосети
Прорыв на проспекте Лобановского. Фото: Киевская городская прокуратура

В результате повреждения асфальта образовалась пропасть. Ограждения на месте прорыва не было, предупредительных знаков — тоже. Девушка беспрепятственно подошла к месту аварии и упала в яму.

Прорыв теплосети
Прорыв на проспекте Лобановского. Фото: Киевская городская прокуратура

На данный момент пострадавшая находится в больнице. За ее жизнь борются врачи. Состояние несовершеннолетней критически тяжелое. Также получила ожоги ног 53-летняя женщина: она наступила на горячую воду на тротуаре.

Прорыв теплосети
Прорыв на проспекте Лобановского. Фото: Киевская городская прокуратура

Руководителя районного теплотрассового управления "Печерск" СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" задержали. На данный момент решают вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272, — Ред.).

Задержание чиновника КП "Киевтеплоэнерго"
Задержание представителя "Киевтеплоэнерго". Фото: Киевская городская прокуратура

Максимальное наказание за такое преступление — восемь лет заключения. В суд подготовили ходатайство об избрании задержанному меры пресечения: содержания под стражей.

Напомним, в первой половине декабря в Сумах мужчина открыл стрельбу по подросткам. Получили ранения шестеро несовершеннолетних.

Также мы сообщали, что 7 декабря на станции "Выдубичи" погиб 16-летний парень. Он залез на крышу электропоезда и получил поражение током.

Киев теплосеть подростки несчастный случай вода прорыв
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
