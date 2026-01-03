У Києві 16-річна дівчина провалилася в яму з окропом — подробиці інциденту

Прорив тепломережі. Фото: Київська міська прокуратура

У п'ятницю, 2 січня, у Голосіївському районі Києва на проспекті Лобановського 16-річна дівчина впала в яму з окропом. Неповнолітня зазнала 73% опіків тіла. Справу розслідують правоохоронці.

Про це повідомили в Поліції Києва.

Що відомо про падіння неповнолітньої в яму з окропом

За даними Київської міської прокуратури, коли працівники теплоенерго усували пошкодження тепломережі центрального опалення, проїжджу частину та тротуари почало заливати гарячою водою.

Прорив на проспекті Лобановського. Фото: Київська міська прокуратура

Унаслідок пошкодження асфальту утворилося провалля. Огорожі на місці прориву не було, попереджувальних знаків — теж. Дівчина безперешкодно підійшла до місця аварії та впала в яму.

Прорив на проспекті Лобановського. Фото: Київська міська прокуратура

Наразі потерпіла перебуває в лікарні. За її життя борються лікарі. Стан неповнолітньої критично важкий. Також зазнала опіків ніг 53-річна жінка: вона наступила на гарячу воду на тротуарі.

Прорив на проспекті Лобановського. Фото: Київська міська прокуратура

Керівника районного теплотрасового управління "Печерськ" СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго" затримали. Наразі вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру в порушенні правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272, — Ред.).

Затримання представника "Київтеплоенерго". Фото: Київська міська прокуратура

Максимальне покарання за такий злочин — вісім років ув'язнення. До суду підготували клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу: тримання під вартою.

