У Києві 16-річна дівчина провалилася в яму з окропом — подробиці інциденту

У Києві дівчина впала в яму з окропом — справу розслідує поліція
У п'ятницю, 2 січня, у Голосіївському районі Києва на проспекті Лобановського 16-річна дівчина впала в яму з окропом. Неповнолітня зазнала 73% опіків тіла. Справу розслідують правоохоронці.
Про це повідомили в Поліції Києва.
Що відомо про падіння неповнолітньої в яму з окропом
За даними Київської міської прокуратури, коли працівники теплоенерго усували пошкодження тепломережі центрального опалення, проїжджу частину та тротуари почало заливати гарячою водою.
Унаслідок пошкодження асфальту утворилося провалля. Огорожі на місці прориву не було, попереджувальних знаків — теж. Дівчина безперешкодно підійшла до місця аварії та впала в яму.
Наразі потерпіла перебуває в лікарні. За її життя борються лікарі. Стан неповнолітньої критично важкий. Також зазнала опіків ніг 53-річна жінка: вона наступила на гарячу воду на тротуарі.
Керівника районного теплотрасового управління "Печерськ" СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго" затримали. Наразі вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру в порушенні правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272, — Ред.).
Максимальне покарання за такий злочин — вісім років ув'язнення. До суду підготували клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу: тримання під вартою.
