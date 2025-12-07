Видео
Главная Киев В Киеве 16-летнего парня убило током на крыше поезда

В Киеве 16-летнего парня убило током на крыше поезда

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 17:19
Станция Выдубичи — в Киеве подростка убило током
Полиция на месте трагедии в Киеве. Фото: полиция Киева

В Киеве 7 декабря на станции "Выдубичи" погиб 16-летний парень. Он вылез на вагон электропоезда и его ударило током

Об этом сообщили в полиции Киева.

Читайте также:

Гибель подростка на станции "Выдубичи" 7 декабря

Правоохранители рассказали, что 7 декабря на станции "Выдубичи" 16-летний парень вылез на вагон городской электрички и его поразило электрическим током. От полученных травм подросток погиб.

"На месте работают следственно-оперативная группа Голосеевского и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт. Обстоятельства происшествия выясняются", — говорится в сообщении.

В то же время ГСЧС в комментарии 24 каналу сообщили, что сначала спасатели ждали, пока с контактной сети снимут напряжение, только после этого изъяли тело. Во время проведения работ на этом участке было временно приостановлено движение поездов.

Напомним, в марте 2025 года в Киеве 12-летний парень получил ожоги на вагоне электрички. Подростка госпитализировали в медицинское учреждение.

Через несколько дней парень умер в больнице. Он получил тяжелые травмы, ожоги и переломы из-за смертельного удара током мощностью 25 000 В. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
